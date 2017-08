publié le 20/08/2017 à 10:09

L'univers de Game of Thrones regorge de créatures fantastiques. En plus des dragons de Daenerys et des Marcheurs Blancs, les fans ont fait la connaissance des Enfants de la Forêt. Apparus dans la saison 4, lors du périple de Bran Stark au-delà du Mur, ces "elfes des bois" sont de nouveau dans la partie, pendant l'épisode 4 de la saison 7. Mais, qui sont-ils vraiment ? Et pourquoi sont-ils autant liés aux Marcheurs Blancs, ces zombies des glaces que cherche à combatte Jon Snow depuis la saison 5 ? La rédaction vous explique tout. Attention, spoilers !



Des millénaires avant le Trône de Fer et ces sept familles, le monde de Game of Thrones était sauvage. Les Enfants de la Forêt, peuple des bois vivaient en harmonie avec la nature et vénérait les anciens dieux. Ce monde est bouleversé par l'arrivée des Premiers Hommes au Sud, qui s'installent ensuite au Nord.

Ils détruisent tout sur leur passage pour créer habitations, armes et cités. Les Enfants de la Forêt détestent ces envahisseurs qui commencent à couper les arrals, les arbres sacrés aux feuilles rouges. La guerre est déclarée et elle va durer des générations et des générations.

Les Enfants de la Forêt ont créé les Marcheurs Blancs

Les Enfants de la Forêt étaient beaucoup moins armés que les Premiers Hommes. Ils décidèrent de créer les Marcheurs Blancs grâce à la magie et le Verredragon qui possède des pouvoirs surnaturels. Le Premier Marcheur Blanc devrait être le Roi de la Nuit, que Bran aperçoit dans sa vision dans la saison 4. La suite de cette légende est connue des fans : les zombies des glaces se révoltent contre les Enfants de la Forêt qui décident de s'allier aux Hommes pour les vaincre.

Un accord de paix entre les Enfants de la Forêt et les Hommes est trouvé, c'est le Pacte, et "les elfes de la forêt" aident Bran le Bâtisseur (le fondateur légendaire de la maison Stark) à construire le Mur qui retient les Marcheurs Blancs à l'extrême Nord du pays.



Mais des années plus tard, les Enfants de la Forêt sont de nouveau chassés par les Hommes et se réfugient dans une grotte, sous la protection de la Corneille à trois yeux. Bran fait leur connaissance dans la saison 6 en arrivant dans leur refuge, mais c'est à cause de lui qu'ils disparaissent : ils se sacrifient pour lui sauver la vie et celle de Meera lors de l'attaque des zombies de glaces.



Des traces de leur existence sous Dragonstone

Dans l'épisode 4 de la saison 7, Jon Snow entraîne Daenerys dans les profondeurs de Dragonstone. Il lui montre les mines de Verredragon, seule roche capable de détruire les Marcheurs Blancs avec l'acier valyrien. La grotte recèle un autre secret : des peintures rupestres des Enfants de la Forêt. Elles montrent qu'une alliance a été formée entre ce peuple de la Forêt et les Premiers Hommes pour détruire les Marcheurs Blancs.

Jon Snow et Daenerys dans la caverne de Dragonstone Crédit : capture d'écran YouTube

Daenerys commence alors à croire Jon Snow sur l'existence de ces créatures de glace, mais aussi des Enfants de la Forêt. Mais, la Mère des Dragons s'engagera dans le combat seulement si le Roi du Nord plie le genou devant elle... Il faudrait peut-être alors des Enfants de la Forêt pour la convaincre et faire comprendre aux héros qu'ils doivent tous s'unir contre le Roi de la Nuit et non pour le Trône de Fer.



À priori, tous les Enfants de la Forêt ont été massacré à la fin de la saison 6. Le destin de Westeros repose donc sur la capacité de Jon à assembler les autres familles qui ne croient pas (encore) à l'existence de ces créatures. Dans tous les cas, le temps presse, comme le dévoile le teaser de l'épisode 5.