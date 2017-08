publié le 22/08/2017 à 17:57

Le royaume de Westeros est-il brusquement devenu plus petit ? Les prétendants au Trône de Fer ont-ils décidé de doper leurs chevaux pour se déplacer à des vitesses record ?



Il y a de quoi être bouleversé par la vitesse de la saison 7 de Game of Thrones. Jamais le temps n'avait paru si court et les lieux ne semblaient si rapprochés que durant cette septième salve d'épisodes. Si vous n'êtes pas à jour, sachez que la suite de cet article contient des spoilers.

Pêle-mêle et de façon non exhaustive, les téléspectateurs ont vu certaines scènes clés se dérouler en un claquement de doigts : Euron Greyjoy partant de Port-Réal pour décimer la flotte de sa nièce dans les mers de Fer, Arya Stark traversant le continent pour revenir à Winterfell, Jon Snow se rendant de Dragonstone au Mur en seulement dix minutes, le rush du siècle de Daenerys et des Dothrakis pour mettre le feu à l'armée de Jamie Lannister.

L'avant-dernier acte offre également un autre exemple. De l'autre côté du Mur, la route des Marcheurs Blancs vers les terres protégées de Westeros semble interminable depuis que l'hiver est arrivé. Les protagonistes du Nord en parlent depuis plusieurs années.



Lorsque Jon Snow se trouve sur le point d'être pris au piège, il demande à Gendry de fuir et d'envoyer un corbeau pour demande l'aide de Daenerys. Il donne alors l'impression de rebrousser chemin en quelques minutes. Daenerys semble, elle, avoir volé à vitesse supersonique pour secourir le Roi du Nord.

Les voyages ont disparu

Si la rapidité d'exécution de l'action surprend, c'est que ces ellipses tranchent nettement avec les saisons passées. Auparavant, les fans de la série pouvaient patienter pour voir de telles séquences se décanter. Les vagabonderies d'Arya, dans la forêt du continent, ont par exemple bien traîné sur la longueur.



C'est l'exemple typique d'un voyage, périlleux, que les scénaristes ont décidé de ne plus montrer à l'écran. De plus, toutes les cartes spéculatives des lieux où se déroulent la série supposent que les terres sont particulièrement grandes. Un site montre d'ailleurs l'évolution des déplacements des personnages, au fil des épisodes ou au fur et à mesure des épisodes des livres. À partir de la saison 7, on observe clairement des sauts gigantesques entre les épisodes.

Un extrait de la carte de Game of Thrones, par le site quartermaester Crédit : quartermaester.info

Ce coup d'accélérateur n'est pas qu'une illusion. Scénaristes et producteurs avaient prévenu. Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister, l'a d'ailleurs découvert à la lecture des scripts de la saison 7. "Je me disais : 'Déjà ? Maintenant ? Quoi ?' [...] Tout se passe plus vite que ce à quoi j'étais habitué. Beaucoup d'événements qui prennent normalement une saison se passent désormais en un épisode".



Pour expliquer ce constat, le showrunner Dan Weiss est venu au rapport auprès d'Entertainement Weekly : "Les choses bougent plus vite parce que, dans le monde de ces personnages, la guerre qu'ils attendaient tous est devant eux. Les conflits qui se sont construits sur les six dernières années se présentent et cela leur impose une urgence qui fait qu'ils agissent plus rapidement".

Reddit s'enflamme

Sur les réseaux sociaux, la grogne monte. Beaucoup s'interrogent sur la qualité d'écriture de ces derniers épisodes. Bien que des théories soient élaborées pour expliquer la rapidité de certaines scènes, l'un des messages les plus appréciés sur le site communautaire Reddit dénonce une transformation "blockbuster".



Ce nouveau temps de narration concorde avec la réduction du nombre d'épisodes. Pour la conclusion de la série, HBO se contente de sept épisodes au lieu de dix. "Je sais que des gens pensent qu'une saison à dix épisodes aurait ajouté du remplissage inutile. Je peux le comprendre. Mais je pense que le rythme de la trame d'Arya et de Sansa est précipitée et donc moins crédible, que l'apparition de Benjen [Stark] pendant moins d'une minute a été hâtive et même que la "renaissance" de Viserion a été montrée trop tôt", déplore ainsi un autre internaute, approuvé plus de 2.000 fois.



Un autre "redditor" tire même une conclusion plus sévère : "Si nous, le public, pouvons détecter les problèmes et proposer des corrections rapides, alors le problème n'est plus seulement une présentation illogique des choses : c'est un signe révélateur que les scénaristes ne voient pas les problèmes ou, s'ils sont au courant, qu'ils ne se soucient pas de trouver des solutions. Je vous laisse choisir ce qui est le pire".