publié le 25/08/2017 à 15:55

Trois apparitions en six saisons suffisent pour marquer toute une série. Benjen Stark, frère de Ned Stark et oncle de Jon Snow, semble avoir fait ses adieux au monde des vivants dans l'épisode six de la saison 7 de Game of Thrones, intitulé Au-delà du Mur. Après une première réapparition dans la saison 6 pour sauver Bran et Meera Reed, Benjen Stark vient cette fois-ci porter secours à son neveu Jon, en mauvaise posture face aux Marcheurs Blancs et aux wights.



Certains habitués de la série n'ont pas tout de suite reconnu le petit frère de Ned. Ils n'ont de toute façon pas eu le temps de s'habituer à lui puisque Benjen se sacrifie pour laisser à Jon le temps de s'enfuir. Est-il réellement mort ? Pour les créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, la réponse est sans appel : Benjen Stark a rendu son dernier souffle dans le dernier épisode.

> Game of Thrones: Season 7 Episode 6: Inside the Episode (HBO)

Dans la vidéo officielle de l'épisode, qui en dévoile les coulisses de fabrication, les deux hommes expliquent que : "Pour Coldhands, cette fin est presque une sorte de soulagement, parce qu'il est coincé dans une sorte de purgatoire entre la vie et la mort depuis un certain temps, sans savoir quel est son but. Pourquoi est-il encore vivant, alors qu'il devrait être mort ? En sauvant Bran, puis Jon, il a trouvé son but".

Ni mort, ni vivant

Le sort de Benjen, et son apparition soudaine, comme sortie au milieu de nulle part, doivent être reliées à son personnage dans les livres et au début de la série. Comme il le raconte à Bran dans la saison 6, il a été blessé par un Marcheur Blanc pendant son expédition de l'autre côté du Mur et a été soigné par les Enfants de la Forêt. Ces derniers ont pu empêcher sa transformation en Marcheur Blanc grâce au verredragon mais Benjen Stark n'est jamais redevenu un homme.



Si les réalisateurs le surnomment Coldhands, c'est bien parce qu'ils ont décidé de faire de Benjen Stark un personnage important des romans de George R.R. Martin. C'est une figure masculine habillée comme un garde de la nuit et qui s'exprime comme eux, qui n'est ni totalement mort, ni totalement vivant. Il ne mange pas, ne boit pas, ne respire pas mais n'est ni un Marcheur Blanc ni un zombie.

Dans les romans, Coldhands a une apparence beaucoup plus imposante que Benjen Stark. Son corps mort sent la viande en putréfaction et il chevauche un cerf, non un cheval. Masqué, il a les sens très développés et peut sentir la présence des Marcheurs Blancs et de leurs zombies.



À cause de la blessure infligée par les Marcheurs Blancs, Benjen Stark, alias Coldhands, ne peut pas entrer dans la caverne de la Corneille à Trois Yeux ni passer le Mur. Il est donc condamné à errer indéfiniment de l'autre côté du Mur. Ses neveux en sécurité, du moins pour l'instant, il peut accueillir la mort comme un soulagement.