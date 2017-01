THÉORIE - Lors d'une de ses visions Bran a été touché par le Roi de la Nuit. Cette marque pourrait permettre aux Marcheurs Blancs de passer le Mur.

Crédit : HBO Dans l'épisode 5 de la saison 6, Bran est marqué au bras par le Roi de la Nuit

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 07/01/2017 à 14:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'hiver n'a jamais été aussi proche de Westeros. Alors que la saison sept promet une bataille épique entre les humains et les Marcheurs Blancs, une théorie agite les fans de Game of Thrones. Et si Bran Stark participait à la chute du Mur ? Le grand absent de la saison 5, qui était de retour dans la saison 6, a fait une très grosse bêtise dans un des épisodes, diffusé au printemps dernier.



Souvenez-vous, se croyant plus malin que la corneille à trois yeux, il a désobéi à ses ordres et parcouru le passé en vision sans lui. Résultat ? Il s'est fait choper par le Roi de la Nuit. Non seulement le Roi de la Nuit lui a fait bien peur mais il lui a aussi touché le bras, le marquant d'un sortilège qui lui permet de le retrouver à tout moment. Cette marque est sans doute plus néfaste qu'elle le semble déjà. Et si Bran, par sa marque, devenait un pont entre les Marcheurs Blancs et les hommes ?

Il a levé la magie protectrice

En étant marqué sur le bras par le Roi de la Nuit, Bran est comme un animal pucé par les Marcheurs Blancs, qui peuvent retrouver sa trace quand ils le souhaitent. La preuve dans l'épisode 5 de la saison 6 : alors qu'il se réfugie dans la grotte des enfants de la forêt, dont l'entrée est protégée des Marcheurs Blancs par de la magie, il est retrouvé par le Roi de la Nuit. Et là, c'est le drame, la grotte n'est plus protégée. La marque de Bran permet au Roi de la Nuit et à sa suite de zombies de pénétrer dans la grotte, de tuer les enfants de la forêt, la corneille à trois yeux et Hodor. Bravo Bran.

Comme la grotte des enfants de la forêt, le Mur qui sépare Westeros des sauvageons (et des Marcheurs Blancs) est aussi imprégné de magie. C'est ce qu'a laissé entendre George R.R Martin dans un échange sur le site Westeros en 2000 : "Plus que de la glace est allée dans le Mur. Souvenez-vous, ce sont des romans de fantasy". Le Mur est très vieux et sa construction est entourée de plusieurs légendes, dont une semble être favorite : un Stark du nom de Bran, surnommé Bran le Bâtisseur, a construit le mur avec l'aide des enfants de la forêt il y a plusieurs milliers d'années. Il servait d'arme de défense ultime contre les Marcheurs Blancs.

Bran essaiera sans doute de passer le Mur

Maintenant que Bran est marqué par le Roi de la Nuit, ce serait une très mauvaise idée qu'il passe le Mur et rejoigne la Garde de Nuit. Pourtant on ne voit pas ce qui pourrait l'en empêcher. Bran doit en avoir marre d'errer au-delà du Mur où il se gèle et maintenant que Hodor est mort il n'a plus de protecteur, ni de moyen de locomotion. Pas sûr que la jeune Meera arrive à le protéger très longtemps. Il n'a aucun autre endroit où aller car d'après ce que nous savons, tous les hommes vivants ont fui vers le sud du mur depuis longtemps.



Bran a une nouvelle à annoncer à Jon Snow. Il est le seul protagoniste vivant à connaître la vérité sur les origines de Jon, qu'il a aperçues dans sa vision. Il doit lui apprendre qu'il est en réalité le fils de Lyanna, la soeur de Ned, et de Rhaegar Targaryen, le frère du roi fou. Impossible que le jeune Stark garde cela pour lui, ni pour sa conscience ni pour la suite de l'intrigue. Il doit donc passer le Mur mais s'il le passe il y a de grands risques que les Marcheurs Blancs réussissent à lever la magie et envahissent Westeros. Il serait alors responsable de la chute du Mur et de la guerre qui se jouera entre les Marcheurs Blancs et les hommes de Westeros.

Responsable de tout ?

Et si Bran était en fait responsable de tous les événements qui agitent Westeros depuis le début de la série? C'est une théorie qui commence à faire son chemin parmi les fans. En effet, le jeune Stark a la capacité de revivre des scènes du passé et de les changer. Dans la vision qu'il a lors de l'épisode 5 de la saison 6, il voit Aerys II Targaryen ordonner à plusieurs reprises "brûlez les tous !", une phrase folle qui conduit à son assassinat par Jaime Lannister et le changement de dynastie.

> Game of Thrones S06E06 - Bran Stark's Visions in Slow Motion

Cette partie de la vision soulève une interrogation : Bran serait-il aussi responsable de la folie d'Aerys II Targaryen ? Il se pourrait que la voix qu'entend le Roi Fou soit celle de Bran, essayant de le prévenir de l'existence des Marcheurs Blancs. Le pouvoir de Bran est un thème qui doit être creusé davantage dans la prochaine saison : peut-il intervenir dans le passé ? Si c'est le cas une question sur son identité se pose : Bran le Bâtisseur et le Bran que nous connaissons pourraient être la même personne.