publié le 11/08/2017 à 10:00

Reverra-t-on un jour la protectrice de longue date de Bran Stark, Meera Reed ? Depuis 5 saisons, la jeune femme a combattu des Marcheurs Blancs pour le jeune homme, et choisit de le protéger coûte que coûte. Elle a même perdu son frère dans cette aventure mais n'a jamais perdu cette force qui l'anime pour réussir sa mission : emmener Bran à Winterfell.





C'est pourquoi le départ de ce personnage loyal et courageux dans l'épisode 4 de la saison 7 a été un crève-cœur pour de nombreux téléspectateurs. Attention, ce qui suit contient d'inévitables spoilers sur les épisodes de la saison 7 de Game of Thrones.

Dans The Spoils of War, Meera annonce à Bran sa décision de quitter Winterfell : "Tu n'as plus besoin de moi" finit-elle par reconnaître. Son acolyte depuis 5 saisons lui répond de manière froide, ce qui choque la jeune femme qui a manqué plusieurs fois de mourir pour lui. Elle quitte alors le domaine des Stark sans que Bran ne la retienne.

Howland Reed, son père, en sait beaucoup sur le passé de Jon Snow

L'histoire de Meera Reed pourrait s'arrêter là : elle pourrait tranquillement retourner dans sa famille. Mais cela semble beaucoup trop simple pour une série comme Game of Thrones. Un départ est rarement définitif, seule la mort peut assurer la disparition totale d'un personnage de la série.On peut donc penser qu'on retrouvera Meera dans le futur.



Pour le moment, la jeune femme rentre à Fort-Griseaux où elle retrouvera sa famille et surtout son père, Howland Reed. Apparu dans l'une des visions de Bran dans la saison 6, il est le seul à avoir survécu à l'attaque de la Tour de la Joie, menée par Ned Stark pour libérer sa sœur Lyanna pendant la Rébellion de Robert Baratheon.

Guerrier hors pair, Howland Reed est donc probablement le seul qui peut révéler que Jon Snow n'est pas le bâtard de Ned Stark, mais le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Pour le moment, Howland Reed est resté silencieux sur les origines du Roi du Nord et s'est retranché dans son château impénétrable (car situé dans une région marécageuse), depuis la fin de la Rébellion. Le retour de Meera et le récit de ses aventures pourraient le pousser à révéler aux autres seigneurs les origines du Roi du Nord.

Elle pourrait convaincre sa famille à combattre les Marcheurs Blancs

Meera a bien conscience du danger que représentent les Marcheurs Blancs. Elle en a même tué un dans la saison 6 avec une lance faite en Verredragon et reste à ce jour l'un des rares personnages à avoir réussi à vaincre les redoutables zombies de glace. Un zombie des glaces a aussi poignardé son frère Jojen dans la saison 4 et elle a dû l'achever pour lui éviter de souffrir...



Meera n'a certainement pas dit son dernier mot et pourrait même participer à la lutte contre les Marcheurs Blancs pour se venger. Elle peut ainsi convaincre son père de se joindre à la bataille : il est probable qu'il décide de rallier Jon Snow pour lutter contre une telle menace et venger la mort de son fils unique.



Le père et la fille pourraient être des alliés de poids face à la menace qui vient du Nord. Meera a parcouru leur territoire avec Bran, elle sait de quoi ils sont capables, mais aussi ce qui peut les détruire. Quant à son père, il est un redoutable chevalier et un des plus fidèles alliés de Ned Stark. Pour son vieil ami, Howand peut décider de rejoindre Jon Snow .



Mais, il faudra cependant patienter jusqu'à la fin de la saison 7 avant de découvrir si Meera sera de retour dans l'aventure et si l'on rencontrera un jour le seigneur de Fort-Griseaux, qui reste encore bien mystérieux.