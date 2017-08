publié le 24/08/2017 à 08:44

Saison 7. Épisode 7. Chaque fin de saison de Game of Thrones est un petit condensé de choc et d'action qui laisse les fans anéantis. Certains ne se sont sans doute pas encore remis de la longue scène musicale menant à la destruction du Grand Septuaitre de Baelor.



Traditionnellement l'avant dernier épisode de la saison est gorgé d'action : la bataille des Bâtards dans la saison 6, la bataille de Blackwater dans la saison 2, la mort si iconique de Ned Stark dans la saison 1 ou les Noces Pourpres dans la saison 3.

L'épisode final, lui, révèle des secrets et tisse les intrigues des saisons suivantes. La saison 1 se terminait sur la naissance des trois dragons de Daenerys, la deuxième sur les Marcheurs blancs aperçus par Sam, la quatrième sur le meurtre de Tywen Lannister par son fils Tyrion, la cinquième sur l'assassinat de Jon Snow... Des instants-clés. Que nous réserve ce long épisode baptisé "Le Dragon et le Loup".

Ce que l'on peut déduire du teaser

La saison 7 ne devrait pas faire exception. Premier indicateur pour connaître quelques scène du "season finale" : le teaser diffusé juste après l'épisode 6. La vidéo annonce énormément de tensions entre les personnages. Dès le début de la vidéo, on peut apercevoir les Immaculées commandés par Ver Gris encercler un bastion des Lannister aux côtés des Dothraki, annonçant une possible bataille. Ou peut-être Daenerys veut-elle s'assurer d’exercer une pression maximale sur Cersei lors des négociations qu'elle compte entamer.



Theon Greyjoy fait également son retour aux côtés de Tyrion et Jon Snow. Une brève image le montre s'effondrant sur une plage. Y aurait-il un lien avec une fin tragique pour sa sœur Yara toujours prisonnière ?

On peut également s'attendre à des retrouvailles houleuses entre la fratrie Lannister, Cersei souhaitant la mort de son jeune frère Tyrion pour avoir assassiné leur père et Jaime essayant désespérément de leur faire entendre raison. Cersei s'imagine négocier une armistice ou une paix avec la Mère des Dragons et hypothétiquement évoquer la succession au trône. Mais la guerre entre les vivants et les morts devrait rapidement occuper la discussion. "Il n'y a qu'une seule guerre qui compte, et elle est déjà là", alerte Jon Snow.



D'autres personnages sont absents de cette réunion mais restent bel et bien présents dans le teaser. On peut notamment apercevoir Sansa du haut des remparts de Winterfell.

Ce que l'on veut absolument voir

D'autres scènes pourraient aussi faire frémir les téléspectateurs. Certaines peuvent se déduire de la construction de certains arcs narratifs, d'autres trottent dans la tête des fans sous la forme de théories depuis longtemps.

Daenerys et Jon

Jon et Daenerys. Premier rapprochement que certains anticipent avec un plaisir coupable : une romance entre Jon et Daenerys. Les deux héros semblent sous le charme. Le regard appuyé de Jon sur la reine a été plusieurs fois souligné par des personnages et Jon s'est risqué a appelé la reine "Dany". Outre l'audace de la méthode de drague, les spectateurs ont été quelque peu horrifiés : Jon serait en effet le neveu de Daenerys et si l'inceste est une habitude dans Game of Thrones, ce serait sans doute l'inceste de trop.



Ce lien filial est d'ailleurs un élément révélé indirectement tout au long de la série et tout particulièrement dans la saison 6. Sans doute serait-il temps pour Jon d'apprendre qui sont ses vrais parents. L'onde de choc serait certaine. Sam pourrait-il faire une apparition pour révéler ce détail ? Il a été très présent dans le reste de la saison et il serait assez naturel qu'il rejoigne Jon ou les siens depuis la mort de son père et son frère... brûlés vifs par Daenerys. La rencontre ne manquerait pas de sel.

Le lieu des négociations entre Cersei et Daenerys

Les négociations. Les fans attendent aussi une mise au point assez sérieuse (avec moult piques bien senties) entre Tyrion et Cersei. Cette dernière pourrait aller jusqu'à réclamer la tête de son jeune frère parricide lors des négociations. Le teaser ne donnant pas à voir Daenerys, il y a fort à parier sur une entrée en scène royale à dos de dragon. C'est une habitude et ça reste toujours impressionnant politiquement et cinématographiquement.



Le zombie ramené dans l'épisode 6 devrait aussi être révélé à Cersei. Sa Main, le savant Qyburn, pourrait attester de la dangerosité d'une telle créature et faire prendre conscience à la reine du danger qui menace les vivants. Dans le registre des réunions fraternelles, on aurait pu imaginer une rencontre entre les frères Clegane. Le départ au lointain du Limier dans l'épisode 6 laisse cependant peu de chance à une telle scène.



Les Greyjoy. Yara est toujours prisonnière et peut-être que Theon se risquera à la faire libérer via les négociations ou lors d'une opération menée en sous-main. Les fans attendent depuis des siècles que Theon fasse preuve de courage et sorte enfin de sa spirale de victime. Ce serait un sauvetage jouissif à observer. Qui dit Greyjoy, dit Euron Greyjoy. L'oncle fou de Theon et Yara pourrait bien se placer entre eux pour le pire...

Sansa Stark (Sophie Turner) à Winterfell

Sansa, Arya et Petyr Baelish. Sansa devrait aussi jouer un rôle important à Winterfell. On espère que les pièges de Littlefinger vont finalement se retourner contre lui et que les sœurs Arya et Sansa découvriront son rôle dans le meurtre de son père. Cela permettrait enfin de se débarrasser de cette véritable vipère et de rabibocher les deux filles Stark qui ont toujours un mal fou à s'entendre. L'hiver est là, il faut oublier les vieilles querelles.



Magie. Dans le registre occulte, on peut imaginer des scènes avec Mélisandre, la mort de Varys que la prêtresse rouge a prédite ou de nouvelles visions ou possessions de Bran. Certains théorisent les voyages dans le temps dont serait capable la jeune Corneille à Trois Yeux ; voyons s'il y a un fondement à ces supputations.

Le Roi de la Nuit dans le nouveau trailer de "Game of Thrones" Crédit : capture d'écran YouTube

Pour une scène finale des plus angoissantes, beaucoup pronostiquent la chute du Mur. Le Roi de la Nuit serait ainsi capable de faire marcher son armée de zombies vers nos héros au Sud. Certains évoquent un cor magique capable de faire tomber le mur, d'autres imaginent que le nouveau dragon mort-vivant du Roi lui permettrait bien des miracles pour faire avancer l'Hiver... Rendez-vous dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août pour vérifier tout cela !