publié le 20/09/2017

Les routiers, la menace. La CGT et FO ont appelé à une mobilisation massive, dès lundi prochain, contre la réforme du Code du travail. Parmi les cibles envisagées, les dépôts de carburant. Les deux syndicats sont sortis plus remontés que jamais de leur réunion au ministère des Transports, ce mercredi 20 septembre.



Pourtant, le gouvernement se veut rassurant en assurant que les spécificités des chauffeurs routiers seront respectées dans les ordonnances travail. Les raisons de leurs inquiétudes : la forte concurrence du secteur, composé à 80% de PME et de TPE.

Les ordonnances du gouvernement permettront aux entreprises de moins de cinquante salariés de signer directement des accords avec ces salariés, sans passer par des délégués syndicaux, notamment sur des primes ou la nature des contrats de travail. Les syndicats craignent un dumping social.

À écouter également dans ce journal :

- Le plan logement sort de terre, le gouvernement a exposé ce mercredi les détails de cette grande réforme de la rentrée. Au menu, des aides publiques plus ciblées, un effort en faveur des jeunes et des mesures fiscales sur les ventes de terrains.



- Mexico replonge en plein cauchemar, 32 ans après la ville a connu un séisme de grande ampleur, faisant au moins 200 morts dont une vingtaine d'enfants.



- Le paquet de cigarettes passera à dix euros dès 2020, avec une augmentation de un euro au printemps prochain pour frapper les esprits et le porte-monnaie.



- Le meurtre de Sarah Halimi sera probablement reconnu comme crime antisémite. C'est la décision prise par le parquet de Paris, qui demande aux juges de prendre en compte la religion de la victime.



- Fin de la guerre d’ego entre Neymar et Cavani, qui devront se partager les penalties au PSG.



- Le boxeur Jake LaMotta s'est éteint ce mercredi à l'âge de 95 ans.