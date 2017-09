et AFP

publié le 20/09/2017 à 16:05

Deuxième round. Neuf jours après la première mobilisation sociale du quinquennat d'Emmanuel Macron, la CGT et Solidaires appellent les Français à descendre dans la rue jeudi 21 septembre. Lors des manifestations du 12 septembre, entre 223.000 et 400.000 personnes avaient clamé leur mécontentement contre la réforme par ordonnances du Code du Travail.



Bien que les syndicats soient en ordre dispersé, plusieurs fédérations de la CFE-CGC, de FO et de l'Unsa-ferroviaire comptent se joindre aux manifestations.

Cette mobilisation, qui précède celle prévue samedi 23 septembre à l'appel de la France insoumise, va provoquer quelques perturbations dans les transports. Il semblerait cependant qu'elles soient moins significatives que celles observées la première fois. Dans des communiqués, la SNCF et la RATP ont dressé de premières prévisions plutôt optimistes pour les usagers.

SNCF

La quasi-totalité (95%) des trains de la SNCF rouleront normalement. Aucune perturbation n'est ainsi prévue sur le réseau TGV et International.



En région parisienne, des difficultés sont principalement attendues sur le réseau Transilien :

- RER E : service quasi normal, perturbations sur les axes Haussmann Saint-Lazare/Villiers et Haussmann Saint-Lazare/Chelles Gournay.

- Ligne P : deux trains (MICI à 6h31, PICI à 7h20) sont supprimés.

- Ligne R : prévoir un train sur deux. Découvrez les horaires au départ de Paris et à destination de Paris.

- Ligue U : prévoir trois trains sur quatre. Consultez ici les horaires.



En province, quelques lignes sont également perturbées :

- Intercités Paris-Limoges-Toulouse : un train sur deux.

- Intercités Bordeaux-Marseille : un train sur deux.

- TER Bourgogne : un train sur deux.

- TER Franche-Comté : 60% des trains maintenus.

- TER Aquitaine : 62% des trains maintenus.

RATP

Un "trafic normal sur l'ensemble des réseaux RATP" a été annoncé en région parisienne. Pour surveiller d'éventuelles perturbations, consultez le site de la régie autonome. Pour les lignes A et B du RER, gérées par la RATP, il est aussi possible de consulter Twitter.