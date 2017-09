Le journal de 7h30 : Emmanuel Macron ne cédera pas à la pression de la rue

publié le 20/09/2017 à 08:09

Emmanuel Macron n'a pas l'intention de céder face à la pression de la rue. Alors que plusieurs manifestations sont prévues dans les prochains jours contre la réforme du Code du travail, le président de la République a affirmé dans un entretien à CNN International, que la démocratie n'était "pas la rue".



"Je crois dans la démocratie, mais la démocratie ce n'est pas la rue", a-t-il lancé quelques heures après son premier discours à la tribune de l'ONU. "Si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français, et ils ont voté pour le changement", a-t-il ajouté.

J'ai expliqué ces réformes, j'ai présenté ces réformes durant des semaines et des semaines et j'ai été élu sur la base de ces réformes", a-t-il dit. "Je pense qu'il est important de réaliser ce que vous avez annoncé" et "d'expliquer qu'il est impossible d'avoir un système juste si vous n'appliquez pas ces réformes, qu'il est impossible d'avoir une France forte si vous n'avez pas une économie forte", a-t-il ajouté.

- Au Mexique, un séisme de magnitude 7,1 a fait au moins 150 morts dont 21 enfants dans le centre du pays. Les secours travaillent sans relâche pour venir en aide aux victimes et tentent de trouver des survivants dans les décombres.



- Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont toujours en vigilance violette après le passage de l'ouragan Maria qui se dirige maintenant vers les Iles Vierges et Porto Rico. En Guadeloupe, deux personnes sont décédées et deux autres ont été blessées.



- 442 incidents sont recensés chaque jour dans les collèges et lycées selon une étude publiée aujourd'hui par la Fondation étudiante pour la ville. Près de la moitié des élèves sont témoins de violences au collège. Un sur cinq a déjà subi des violences physiques, et 40% se plaignent de moqueries et d'insultes.



- Le Parti socialiste peut espérer 40 à 70 millions d'euros de la vente de son siège situé rue de Solférino, à Paris. Le parti qui a perdu 250 députés lors des dernières législatives voit son budget diviser par trois et doit réaliser de fortes économies.



- Le gouvernement dévoile ce mercredi son plan logement. Selon les informations de RTL, le Prêt à Taux Zéro (PTZ) devrait être totalement supprimé en zone rurale. L'exécutif estime que le foncier est moins cher à la campagne et que les jeunes ménages ont plus de facilités pour acheter une maison.



- Les vignerons dénoncent une stigmatisation du vin dans la dernière campagne de prévention de l'institut national contre le cancer. Sur cette affiche, à côté d'un tire-bouchon, on peut lire : "Réduire sa consommation d'alcool diminue le risque de cancers. Franchement, c'est pas la mer à boire".