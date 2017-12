publié le 01/12/2017 à 18:51

Le tirage au sort a été plutôt clément pour l'Équipe de France de football pour la Coupe du Monde qui commence le 16 juin prochain en Russie. Les Bleus, tête de série du groupe C, affronteront le Pérou, l'Australie et le Danemark. C'est un groupe très abordable, à la portée de l'équipe de Didier Deschamps.



Un sélectionneur soulagé quelques minutes après le tirage au sort. "Qu'est-ce que je vais vous répondre ? Que ça aurait pu être pire ? Oui bien évidemment. On sait qui on va rencontrer dans l'ordre mais l'objectif ce sera de sortir premier de notre poule", a confié Didier Deschamps.

La France a eu de la chance dans ce tirage au sort comme en 2014, où elle avait hérité du Honduras, de la Suisse et de l'Équateur. Il y avait des épouvantails dans le chapeau 2, comme l'Espagne, l'Uruguay ou encore l'Angleterre, mais la France est tombée sur le Pérou, l'Australie et le Danemark. Elle débutera ses matchs avec l'Australie le samedi 16 juin à Kazan. Elle affrontera ensuite le Pérou le 21 juin à Iekaterinbourg. Ce sera enfin le troisième match contre le Danemark le mardi 26 juin à Moscou.

À écouter également dans ce journal :

- Une révolution s'annonce sur les routes nationales à partir de l'année prochaine. On roulera à 80 km/h maximum et non plus 90. C'est une information du magazine Le Point. Matignon devrait le confirmer dans quelques semaines. Objectif recherché : moins d'accidents, moins de bouchons et moins de pollution. Une décision déjà critiquée par l'Association "40 millions d'automobilistes".



- Une partie de la France est sous la neige ce vendredi. Plusieurs centimètres de poudreuse ont perturbé la circulation et la vie quotidienne de millions de personnes aujourd'hui. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, mais aussi le Cantal, la Corrèze sont touchées. Il y a beaucoup de neige autour de Saint-Étienne et jusqu'à 20 centimètres dans le Puy-de-Dôme.



- L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump plaide coupable de mensonge dans l'affaire russe. Michael Flynn est inculpé pour déclarations imaginaires. Il est accusé notamment d'avoir menti sur la teneur de ses échanges avec l'ambassadeur russe aux États-Unis lorsque Barack Obama était encore à la Maison Blanche. C'est la première fois qu'un très proche de Donald Trump accepte de coopérer avec la justice.



- Le directeur de la cimenterie Lafarge en Syrie mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste. Le groupe français est soupçonné d'avoir indirectement financé des organisations djihadistes pour rester en Syrie malgré la guerre.



- Premier bain de foule et première sortie pour le Prince Harry et sa fiancée Meghan Markle. Ils ont rencontré des malades du sida à Nottingham. Des centaines de personnes ont bravé le froid pour les apercevoir.