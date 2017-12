Le journal de 7h30 : le père de Nordahl L. clame l'innocence de son fils

publié le 01/12/2017 à 08:18

Dans l'actualité de ce vendredi 1er décembre, il y a de la colère. Celle des parents de la petite Maëlys, disparue il y a trois mois pendant un mariage en Isère. Jeudi 30 novembre, le principal suspect, Nordahl L., a été mis en examen pour meurtre. Sur des images de vidéosurveillance, on a découvert une petite silhouette blanche dans sa voiture, la nuit de la disparition de la fillette. L'ancien militaire a été entendu toute la journée par les juges mais il continue à nier son implication dans la disparition de Maëlys.



Un comportement insupportable pour les parents de Maëlys, qui voudraient enfin connaître la vérité sur la disparition de leur fille. Le père du suspect, Jean-Pierre Lelandais, est persuadé que son fils est innocent, comme il l'a expliqué au micro de RTL : "Je suis sûr et certain de son innocence. C'est un garçon qui est très gentil, qui aime bien les enfants. Jamais, jamais il ne ferait une chose comme ça".

Pour le père du suspect, c'est clair, la justice s'acharne sur son fils. "Il répond avec du sang-froid, il n'est pas intimidé par les juges. Il se défend".

À écouter également dans ce journal :

- Le député en marche Christophe Arend est aujourd'hui totalement blanchi après une plainte pour harcèlement et agression sexuelle, déposée par une collaboratrice. L'enquête a montré que c'était une affabulatrice et il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse.



- Le Parti Socialiste pourrait-il disparaître du paysage politique français ? 3 français sur 4 pensent que c'est possible d'après un sondage Odoxa pour Le Figaro. Moins d'un sondé sur deux pense que le PS incarne bien les idées de la gauche.



- Cela fait plus de 30 ans que le Sida a fait son apparition et les clichés sur les malades ont toujours la vie dure. Niels vit cette discrimination au quotidien : séropositif depuis la naissance, il a passé un entretien d'embauche qui a tourné court.



- Meghan Markle va faire sa première visite officielle au côté du prince Harry depuis l'annonce de leurs fiançailles mardi dernier. Mais devenir une princesse s'annonce long et compliqué pour la jeune femme, qui va suivre un entraînement intensif.



- Le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2018 a lieu cet après-midi à Moscou. Laurent Blanc sera l'un des maîtres de cérémonie.



- Il a neigé cette nuit dans de nombreuses régions. Les conditions de circulation peuvent être difficiles sur certains grands axes et certaines routes secondaires.