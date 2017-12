et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/12/2017 à 09:57

Il s'était créé un personnage. Celui d'un rescapé traumatisé, qui a vu les terroristes arriver alors qu'il était installé à la terrasse du Bataclan, le soir du 13 novembre 2015. Dans ses interviews accordées à la presse, qu'il a multipliées, Cédric décrit aussi le bruit des armes automatiques et une femme enceinte, morte sous ses yeux. Très vite, le jeune homme rejoint l'association Life for Paris, créée après les attentats meurtriers de novembre 2015.



Cédric fait ensuite une demande d'indemnisation au Fonds de garantie des victimes de terrorisme. C'est à ce moment-là que le Fonds découvre des incohérences dans son récit et met au jour la supercherie. Le soir du 13 novembre, le jeune homme ne se trouvait pas au Bataclan. Il était en réalité dans les Yvelines, à 30 kilomètres de la salle de concert du XIe arrondissement de Paris. Alors que l'attaque est en cours, il décide de rejoindre les lieux de la tuerie.

Dans la panique et la confusion, Cédric se réfugie dans un bar voisin avec des rescapés et se fait passer pour une victime. Aujourd'hui incarcéré, Cédric R. ne parvient pas à expliquer son geste. Une expertise psychiatrique a été demandée. Cette tentative d'escroquerie reste très rare. Une dizaine de cas sont recensés sur les 5.000 victimes d'attentats indemnisées depuis 2015 .