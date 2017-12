publié le 01/12/2017 à 13:35

Les premières neiges de l'hiver sont tombées jusqu'en plaine avec au maximum 10 centimètres, mais cela suffit pour figer le trafic, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la plus touchée. Frédéric Péruche est sur la nationale 88, où il faut compter le double de temps pour relier Saint-Etienne au Puy-en-Velay, soit 1h30 au total.



Même si le pire est passé, c'est toujours compliqué de circuler sur cette nationale 88, bordée de collines, de montagnes et de forets blanchies par 10 centimètres de neige. On roule le plus souvent sur une seule voie de circulation et certains passages restent délicat. Stéphane, un automobiliste, est coincé dans sa voiture depuis plusieurs heures : "C'est un petit peu la galère, les routes sont bloquées, la 88 est bloquée et vu que je ne suis pas équipé en pneus neiges, la voiture ne monte pas, explique-t-il. J'attends que ça fonde un petit peu et que le goudron adhère de nouveau".

La prudence reste de mise, même s'il n'y a plus de point de blocage à la mi-journée. Le soleil, lui, fait une timide apparition pour illuminer ce paysage. Au niveau des routes de l'Hexagone, le trafic est meilleur que ce matin, mais il reste encore quelques points noirs : en Auvergne-Rhône-Alpes, des opérations de déneigement sont toujours en cours, notamment à Thiers et Clermont-Ferrand. Deux routes ont rouvert, l'autoroute A48 qui relie Lyon à Grenoble et l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, mais l'accès reste toujours interdit aux poids lourds.

À écouter également dans ce journal :

- Il faudra désormais rouler à 80km/h sur les nationales. Le magazine Le Point affirme que la vitesse va diminuer de dix kilomètres heures au 1er janvier prochain, sur les routes à deux voies qui ne sont pas séparées par un terre-plein central. Les chiffres de la mortalité du nombre d'accidents ne sont pas bons et le gouvernement met en place des mesures fortes.



- Le nombre d'immatriculations a progressé de 10,3% en novembre 2017 par rapport à novembre 2016. PSA bondit de 34%, Renault de 5% mais Dacia est en hausse de 15%.



- Ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le Sida. L'an dernier encore, 6.000 personnes ont découvert leur séropositivité. Emmanuel et Brigitte Macron ont visité le centre hospitalier de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Le président s'est lui-même fait dépister pour montrer l'exemple et il va rencontrer des chercheurs et des scientifiques.



- La campagne de Russie commence ce vendredi 1er décembre pour les bleus. Le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2018 aura lieu à 16 heures au Kremlin, dans la salle où se déroulaient les congrès du parti communiste du temps de l'URSS.



- Quelles sont les chances des bleus ? La fédération leur a fixé un objectif, atteindre au moins les demi-finales. Bixente Lizarazu évoque les faiblesses de l'équipe au micro de RTL : "Il faut être résistant, il faut réussir au moins trois très gros matchs consécutifs, ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant l'Euro de football".



- Le 1er décembre est un jour particulier pour François Hollande. Il y a pile un an, l'ancien chef de l'État renonçait à se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Une annonce qui a été le top départ d'une véritable descente aux enfers pour le Parti Socialiste. D'après un sondage Odoxa, les trois quarts des français pensent que le parti peut disparaître du paysage politique français.



- Barack Obama arrive ce soir à Paris et déjeunera samedi 2 décembre à l'Elysée avant de rencontrer François Hollande. D'après les informations de RTL, il verra aussi la maire de Paris Anne Hidalgo.



- Meghan Markle fait ses premiers pas officiels au bras du prince Harry, son futur époux. Les tourtereaux s'investissent dans l'humanitaire pour que les britanniques puissent les voir ensemble pour la première fois.