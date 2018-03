Le téléphone au volant, une infraction qui surclasse l'alcool et la vitesse

publié le 26/09/2017 à 22:55

Au volant, les Français se montrent bien moins prudents durant leurs déplacements professionnels que lors de trajets privés. Cette affirmation étonnante résulte d'une étude d'Axa Prévention. En cause, l'usage intensif du téléphone portable. Impossible en effet de se passer de cet appel qui vous relie à votre patron, client, collègue.



Au fil des ans la pratique a explosé. À tel point qu'elle constitue désormais l'infraction principale devant vitesse et alcool. Pour vous donner une idée, huit conducteurs sur dix reconnaissent utiliser leur portable tout en conduisant, contre six sur dix pour l’ensemble des Français.

Selon les experts, cette pratique multiplie par dix les risques d'accident. Sans compter les envois de SMS qui multiplient par 23 ces risques, car ils obligent le conducteur à quitter la route des yeux cinq secondes. Même s’il est parfois difficile de ne pas répondre à son patron ou à un client, il est utile de rappeler que le fait de conduire avec un téléphone à la main ou en portant une oreillette est passible d’une amende de 135 euros et de la perte de trois points sur le permis de conduire.

La voiture autonome comme planche de salut ?

La démocratisation des systèmes de conduite autonome pourrait toutefois enrayer ce fléau. Au Canada des chercheurs développent actuellement un programme basé sur la détection de mouvements. En analysant la position des mains, l'attitude ou le regard du conducteur grâce notamment à des caméras, le système serait capable de détecter vos distractions.



En cas de danger, le système vous alerterait voire même prendrait le contrôle du véhicule. Selon le magazine Sciences et Avenir, les créateurs du logiciel seraient en discussion avec des constructeurs automobiles.



Une application de la Sécurité Routière permet également de ne pas répondre au téléphone quand vous êtes au volant. Dès que vous activez le mode conduite, l'application se charge de répondre à tous vos appels et textos. Celle-ci répond en envoyant automatiquement un SMS à vos interlocuteurs pour leur signaler que vous êtes indisponible et que vous conduisez. Utile et gratuit.