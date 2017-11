publié le 29/11/2017 à 21:03

Édouard Philippe a reçu ce mercredi 29 novembre les dirigeants des partis politiques pour parler avec eux du retour à un mode de scrutin par liste nationale aux européennes de 2019. Un changement symbolisant la volonté du président Macron de relancer un nouveau débat sur l'Europe, selon Alain Duhamel. "Il s'est fait le champion de l'idée européenne pendant la campagne. Maintenant il veut avancer", analyse le journaliste au micro de RTL.



Ces élections électorales seront d'ailleurs pour Emmanuel Macron le premier vrai grand test électoral depuis qu'il a été élu président. "Il espère que La République en Marche deviendra le premier parti français au Parlement européen." D'où ce retour à l'ancienne loi électorale avec des circonscriptions uniques et des listes valant pour l'ensemble des bureaux de vote. "C'est bien accueilli par la plupart des partis politiques, à l'exception des Républicains, divisés sur ces questions."



Ces changements s'inscrivent dans l'ambition d'une transformation de l'Europe. "Depuis qu'il est président il a déjà prononcé deux grands discours sur l'Europe, relève l'éditorialiste. L'un à Athènes et l'autre à la Sorbonne. Il fait des propositions dans un contexte difficile, avec le Brexit, la Catalogne, la crise allemande et la poussée du populisme".