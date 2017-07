publié le 21/07/2017 à 08:53

Leur usine a fermé il y a neuf ans. Le 20 juillet, des anciens salariés d’Ardennes Forge ont appris qu’ils allaient devoir rendre une partie des indemnités perçues lors de leur licenciement. Certains ex-employés vont devoir rembourser entre 6 000 et 24 000 euros, selon les personnes. Cela représente un montant de 470.000 euros au total. De l’argent que beaucoup avait déjà dépensé.



La cour de cassation a définitivement confirmé le jugement d’appel malgré la condamnation au pénal de l’ancien dirigeant de l’entreprise. La caisse des garanties de salaires a réclamé aux 47 ex-salariés le trop perçu octroyé par les prud’hommes. Une situation inextricable selon Stéphane Chrétien, ancien représentant du personnel.

Les ex-salariés se mobilisent donc pour interpeller les élus locaux et le gouvernement afin de clore un dossier qui empoisonnent leur vie depuis sept ans. Les ex-salariés réclament désormais un peu d’humanité.



