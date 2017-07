Fraude fiscale : les déclarations de soupçons explosent en 2016

publié le 21/07/2017 à 08:36

L'année 2016 a été fructueuse pour Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), la cellule de Bercy dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Désormais sous l'égide du ministère de l'Action et des Comptes publics, Tracfin a enregistré une hausse record de 43% d'informations reçues durant l'année écoulée.



"Une hausse historique", pointe le rapport annuel d'activité. 64.815 informations ont ainsi été reçues. 1.889 d'entre elles ont été transmises à l'autorité judiciaire et aux administrations concernées. Le secteur bancaire se révèle être la principale source à l'origine des déclarations. L'infraction la plus couramment relevée par les services de Bercy est la fraude fiscale, suivie de près par le blanchiment de capitaux et l'abus de confiance.

En corrélation avec les poumons économiques de l'Hexagone, l'Île-de-France concentre 22% des signalements, contre 16% en Auvergne - Rhône-Alpes et 9% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tracfin a également eu connaissance de 1.105 informations administratives, c'est-à-dire émanant d'établissements publics ou d'organismes en charge d'une mission de service public. Une hausse de 78% sur l'année 2016.

Extrait du rapport annuel de Tracfin pour l'année 2016 Crédit : Tracfin

Dans son rapport d'activité, l'organisme, qui compte notamment parmi ses missions la lutte contre le financement du terrorisme, détaille un pan de ses investigations. Tracfin a dû enquêter sur un réseau de financement ayant pour but de soutenir financièrement des Français partis faire le jihad dans la zone irako-syrienne. Les investigations ont mis au jour un système sophistiqué fonctionnant grâce à des cagnottes en ligne et des cartes prépayées anonymes.