publié le 21/07/2017 à 08:30

Les ministres du gouvernement Philippe II auront droit à des congés encadrés. C'est le message qu'a fait passer Emmanuel Macron à ses troupes dans une circulaire envoyée le 29 juin dernier aux membres du gouvernement. Ces derniers pourront prendre leurs vacances du 9 août, date du dernier Conseil des ministres, au 24 août au soir, veille de leur rentrée.



Dans ce document consulté par Le Figaro, il leur est imposé de "choisir une destination leur permettant de pouvoir rejoindre rapidement leur ministère". Contrairement à ce qui était écrit sur la première version de la circulaire, les ministres n'ont pas l'obligation de rester en France, comme cela était d'usage ces dernières années. Autre demande du chef de l'État, les ministres devront impérativement communiquer à Emmanuel Macron et Édouard Philippe leurs dates de congés, leur adresse, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et électroniques.

Cinq ministres ont choisi la Corse

La consigne semble être comprise. Aucun ministre ne traversera les frontières, mise à part Annick Girardin, qui pourra retrouver l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle est élue depuis 2000. Parmi les destinations prisées des membres du gouvernement, on retrouve la Corse, où se rendront Nicolas Hulot, Agnès Buzyn, Benjamin Griveaux et Marlène Schiappa, selon Paris Match. BFMTV indique de son côté que la secrétaire d'État Brune Poirson aurait elle aussi jeté son dévolu sur l'Île de Beauté.

Le sud-est de la France recevra également la visite du premier ministre Édouard Philippe, de Christophe Castaner, qui devrait passer quelques jours en Provence, et du secrétaire d'État Sébastien Lecornu, qui a choisi le département du Var pour se ressourcer.



Bruno Le Maire ira lui dans le sud-ouest du pays, où sa famille possède une maison, à Saint-Pée-sur-Nivelle, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Une destination également au programme de la ministre auprès du ministre de l'Intérieur Jacqueline Gourault, qui se partagera entre le Pays Basque et le Loir-et-Cher.



Toujours d'après BFMTV, le secrétaire d'État Julien Denormandie hésiterait encore entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. En plus de la Corse, Nicolas Hulot, a également prévu de se rendre dans sa maison de Saint-Lunard en Bretagne, située à quelques kilomètres de Dinard.

Ceux qui ne prendront pas de vacances

D'autres ministres en revanche n'auront pas le loisir de prendre des congés. C'est notamment le cas du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, qui voit s'ouvrir ce jeudi 20 juillet les États généraux de l'Agriculture. Entre les conférences et les négociations entre syndicats et distributeurs, il lui sera bien compliqué de prendre quelques jours de repos, comme le confirme son entourage à Europe 1 : "Il fait déjà des allers-retours dans la Manche, mais il va prendre très peu de jours". Laura Flessel, ministre des Sports, sera elle aussi trop occupée à défendre la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. Ses proches l'assurent : "Elle n'aura pas trop le temps de se reposer avant la décision, rendue à Lima le 13 septembre".



Le chef de l'État devrait quant à lui prendre quelques jours de repos dans la résidence réservée à chaque président de la République : la Lanterne, située à Versailles. Mais il n'est pas assuré que le locataire de l'Élysée et son épouse profitent du court de tennis et de la piscine mis à leur disposition au sein de l'ancien pavillon de chasse. "On travaille au corps Brigitte pour qu'Emmanuel accepte de prendre des vacances", confiait ainsi un proche du couple à Paris Match.