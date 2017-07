Réduction de la dépense publique : une équation difficile à résoudre

publié le 21/07/2017 à 08:15

La dépense publique dévore 57% du PIB de la France. Dis autrement : cela veut dire que sur 100 euros, 57 partent pour la collectivité et l'intérêt général, et 43 seulement dans la consommation privée. Quand la France fait 1% de croissance (20 milliards de recettes supplémentaires), 11,5 milliards d'euros environ sont captés par la sphère publique et 8,5 milliards sont dépensés par les ménages et les entreprises. Jeudi 20 juillet à l'Assemblée nationale, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a expliqué que ce n'était pas tenable. C'est trop déséquilibré. Cela se fait au détriment de la consommation et de l'investissement privés. Il s'est fixé comme objectif d'ici la fin du quinquennat de réduire de trois points ces 57%.



À ce niveau-là, on resterait encore largement au-dessus de la moyenne européenne. Pour vous donner une idée, sous les deux précédents quinquennats, ce taux de la dépense publique par rapport au PIB a grimpé de sept points. En regagnant trois points, on ne ferait qu'un demi pas en arrière, à peine. L'Allemagne ne consacre que 44% de sa richesse à la couverture de ses dépenses publique, et la Grande-Bretagne 43%. La Suisse est sous les 35%. L'Irlande, sous les 30%.

Il faut quand même nuancer l'écart avec l'Allemagne. C'est inquiétant et pénalisant parce qu'au début des années 2000, l'écart n'était que de cinq points. Cela veut dire que la France dérive, alors que l'Allemagne maîtrise sa trajectoire. Mais en même temps, il faut prendre en compte certains paramètres. Disons que la France a quelques circonstances atténuantes.