publié le 21/07/2017 à 08:06

Deux morts, des centaines de blessés et des dégâts matériels. Un tremblement de terre s'est déclaré dans la nuit du 20 au 21 juillet entre les îles grecques et la Turquie. Les deux personnes tuées se trouvaient sur l’île grecque de Kos où séjournent actuellement beaucoup de touristes. Il était une heure et demie du matin.



L’épicentre du séisme se trouvait à 10 km seulement de la cote turque. Il a été qualifié de "très fort" par l'observatoire d'Athènes évalué entre 6 et 6,7. Ce sont les îles grecques qui ont été le plus touchées, notamment celle de Kos donc. Deux touristes ont été tués par les pierres d'un bâtiment qui s'est effondré. Selon les pompiers, il s'agirait d'un bar du centre-ville.

Des secousses ressenties en pleine nuit, quand la fête battait encore son plein à cette époque de l'année. Le séisme a provoqué des mouvements de panique, qui ont fait des centaines de blessés, transportés vers l'île de Rhodes en hélicoptère. Sur le port de Kos, les dégâts sont si importants que le ferry n'a pas pu accoster et a du continuer son trajet vers une autre île grecque.