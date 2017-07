Emmanuel Macron "adore me tenir la main", déclare Donald Trump

publié le 20/07/2017 à 08:17

"C'est un bon gars, intelligent, fort, il adore me tenir la main". C'est en ces termes que le président américain parle de son homologue français. Dans une interview accordée au New York Times, Donald Trump a été élogieux envers Emmanuel Macron et l'a couvert de compliments moins d'une semaine après leur rencontre à Paris à l'occasion du défilé du 14 juillet. Et le chef des États-Unis d'insister : "Les gens ne se rendent pas compte, il adore me tenir la main - et c'est très bien !"



Dans les colonnes du quotidien américain, on apprend également que le président américain aurait demandé à Emmanuel Macron si venir à Paris était "une bonne chose" pour lui, notamment après son rejet de l'accord de Paris sur le climat. Ce à quoi le locataire de l'Élysée lui aurait assuré que "ce n'était pas un problème". "J'ai une très bonne relation avec lui ; c'est un bon gars", a ajouté Donald Trump.



Décidément, les mains de ces deux chefs d'État font couler de l'encre dans les médias. Déjà lors de leur rencontre à l'ONU, la poignée de main appuyée entre les deux hommes avait provoqué de nombreux commentaires.