publié le 04/01/2018 à 08:11

Conséquence du passage de la tempête Eleanor, 21 départements sont toujours placés en vigilance orange ce jeudi. Les rafales de vent ont attisé trois incendies en Corse, 1.500 hectares ont été détruits et trois personnes sont légèrement blessées.



Météo France met également en garde contre le risque d'avalanche dans les Alpes, un risque de 5 sur 5. Une vigilance est également à observer en Savoie et en Haute-Savoie. De fait, plusieurs domaines skiables restent fermés aujourd'hui. Certains accès aux stations ont été fermés pour la nuit. Notamment celui de Val-Thorens (Savoie), la station la plus haute, où la route restera fermée jeudi matin pour pratiquer des déclenchements d'avalanches préventifs.

Jeudi matin, 35.000 foyers sont toujours privés d'électricité, dont environ 11.000 en Corse. Environ 2.500 agents travaillent à rétablir la situation mais Enedis ne donne aucune heure de retour à la normale, précisant que "la situation reste très évolutive car la tempête continue de souffler".

À écouter également dans ce journal

Consommation - L'assurance-vie ne fait plus recette. Les versements sur les contrats ont été moins importants, enregistrant une "décollecte" de 500 millions d'euros en novembre, selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance.



Justice - Cinq jeunes, dont un mineur, seront jugés ce jeudi à Bobigny, après l’agression lundi d’un policier qui interpellait le conducteur d’un scooter suspect à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).



Élection - Une circonscription nationale unique sera rétablie pour les élections européennes de 2019 en France. Les électeurs auront donc le choix entre les mêmes candidats.



Rugby - Les meilleurs techniciens du Top 14 ont refusé de travailler aux côtés de Jacques Brunel, tout juste nommé entraîneur du XV de France. L'entraîneur adjoint de Lyon Sébastien Bruno, l'ex-entraîneur adjoint de Toulouse, Jean-Baptiste Elissalde et l'ancien international Julien Bonnaire ont été nommés adjoints.



Cinéma - Cate Blanchett, actrice engagée, sera la présidente du jury du 71e Festival de Cannes, qui aura lieu du 8 au 19 mai prochain.