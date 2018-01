Incendies en Corse : la tempête Eleanor attise les flammes

publié le 03/01/2018 à 23:53

La tempête Eleanor s'abat actuellement sur la Corse, où les rafales de vent soufflent à près de 200 km/h au Cap Corse et 150 km/h à Bastia, en Haute-Corse. Deux incendies de forêt se sont déclarés et sont attisés par les flammes. Le premier s'est déclaré mardi 2 janvier près de Sant'Andrea di U Cotone. Le sinistre a déjà ravagé plus de 350 hectares de terrain et menace actuellement le village de Cervione. 120 pompiers sont mobilisés, mais les rafales de vent ralentissent leur travail et empêchent les Canadair de se rendre sur place.



Le second incendie a débuté ce mercredi soir à Chiatra (Haute-Corse), suite à la chute d'une ligne électrique. Au moins trois maisons ont brûlé et le feu est hors de contrôle. Par ailleurs, les aéroports de Bastia, Figari et de Calvi sont fermés jusqu'à au moins jeudi matin, en raison des vents violents. Le transport maritime est quant à lui totalement interrompu. Selon un bilan provisoire, deux personnes ont été blessées par la chute d'objets en Corse-du-Sud et plus de 8.000 foyers sont toujours privés d'électricité ce mercredi soir. Selon Corse-Matin, un troisième foyer s'est déclaré sur la commune de Taglio Isolaccio, près de Bastia.