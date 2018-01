L'assurance-vie enregistre une mauvaise performance en novembre

et La rédaction numérique de RTL

L'assurance-vie va-t-elle être détrônée de son rang de placement préféré des Français ? D'après les chiffres de la Fédération française de l'assurance, publiés mercredi 3 janvier, le mois de novembre a été la moins bonne performance de l'année 2017 pour le produit financier. Les versements sur les contrats ont été moins importants, enregistrant une "décollecte" de 500 millions d'euros.



Avant le coup d'arrêt du mois de novembre, l'assurance-vie a enregistré une collecte nette de 6,7 milliards d'euros au cours des onze premiers mois de l'année. Un chiffre qui marque un nouveau ralentissement cette année puisque 16,8 milliards d'euros avaient été collectés en 2016, déjà en repli de 29% par rapport à l'année 2015.

Au terme du mois de novembre, l'encours de la totalité des contrats d'assurance-vie en France atteignait 1.679 milliards d'euros. Une progression nette de 4% sur un an. Accident de parcours ou tendance de fond ? Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions précises.

Vers une désaffection du placement ?

Néanmoins, les épargnants doutent de plus en plus. Amélie, par exemple, a souscrit un contrat d'assurance-vie il y a cinq ans. Aujourd'hui, elle s'interroge. "Il rapporte très peu, moins d'1%", témoigne-t-elle au micro de RTL. Elle ne s'est toutefois pas encore décidée à retirer son argent de ce placement.



"C'est un des placements qui me permet d'envisager ma retraite, donc j'ai changé mes supports d'investissements sur lesquels j'ai placé mes sommes. J'ai tout remis sur la bourse. Après, je pense que le meilleur investissement reste l'immobilier", poursuit cette cadre de 38 ans. Pour Julien consultant en assurance-vie, "les gens ne voient pas ce qui va se produire sur les années à venir, donc aujourd'hui ce n'est pas un produit intéressant niveau investissement", analyse-t-il.