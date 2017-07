publié le 07/07/2017 à 08:23

Le top départ des grandes vacances d’été sera officiellement donné à la fin ce vendredi 7 juillet en fin de journée. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud ou des différentes régions côtières du pays. D’autant plus que les vacances ont déjà commencé pour les Belges et qu’elles débutent pour les Néerlandais de la région Centre, souligne Bison Futé.



La majorité des difficultés sont attendues aux abords des grandes métropoles dans le sens des départs. La journée a été classée rouge en Île-de-France dans le sens des départs. Il est recommandé aux Franciliens de prendre la route avant midi et d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange.

À écouter également dans ce journal

- Huit départements du centre est de la France sont placés en alerte orange canicule : l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.

- Le plan climat annoncé par Nicolas Hulot laissent dubitatifs certaines associations d’automobilistes qui ne croient pas à la conversion totale aux voitures électriques ou à hydrogène d’ici 20 ans.



- Près de 2500 migrants ont été évacués d’un camp sauvage à Porte de La Chapelle, au nord de Paris, à quelques jours de la présentation par le gouvernement d'un "plan migrants".



- Après sa nouvelle mise en examen et son incarcération dans l’affaire Grégory, Murielle Bolle a entamé une grève de la faim.



- Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer pour la 1ère fois dans le cadre du G20 à Hambourg, alors que la ville allemande est en ébullition pendant ce sommet économique.



- Le coureur allemand Marcel Kittel a remporté sa deuxième étape du Tour de France devant Arnaud Démarre à Troyes, mais le Britannique Chris Froom conserve son maillot jaune.