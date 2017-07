publié le 07/07/2017 à 05:40

Météo-France a placé hier, jeudi 6 juillet, huit départements du centre-est de la France en vigilance orange à la canicule. Les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. La fin de l'événement est prévu au plus tôt demain, samedi 8 juillet, à 15h00. L'alerte orange pour orages a en revanche été levée pour les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.



Dans les départements concernés par la vigilance orange à la canicule, "les températures maximales afficheront des niveaux très élevés vendredi et samedi : de 34 à 36 degrés en général. Les températures minimales n'y descendront pas sous les 19/20 degrés. Il faudra attendre dimanche après-midi pour voir les températures maximales baisser", indique Météo-France.

Carte de vigilance Météo-France du vendredi 7 juillet