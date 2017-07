publié le 07/07/2017 à 06:40

Les autorités ont commencé l'évacuation du campement de migrants Porte de la Chapelle à Paris, ce vendredi 7 juillet peu après 6 heures du matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb avait annoncé la veille que les migrants qui campent habituellement Porte de la Chapelle seraient répartis en Île-de-France et dans des gymnases.



Durant l'opération d'évacuation, les accès à l'autoroute A1 et au périphérique Porte de la Chapelle sont bloqués.





Environ 2.500 migrants sont concernés par cette évacuation selon les autorités. "Cette opération mobilise près de 350 effectifs de la préfecture de Police ainsi qu'une centaine de personnels de l'État et de ses partenaires", affirment la préfecture de police et la préfecture d'Île-de-France dans un communiqué commun.

La préfecture a précisé qu'elle procédait à "la mise à l'abri" des occupants de plusieurs campements de voie publique "illicites, qui présentent des risques importants pour la sécurité et la santé de leurs occupants comme des riverains".



Milat, un Afghan de 19 ans, est arrivé porte de la Chapelle voici deux mois. "On a appris hier qu'il se passerait quelque chose. On va monter dans des bus et ils vont nous emmener dans des hôtels, des centres. Je ne sais pas où mais ce sera bien. Ici la vie n'était pas bien. Je dormais près de l'autoroute", témoigne-t-il à l'AFP



Selon les autorités, ces migrants se verront "proposer une solution d'hébergement provisoire en Île-de-France". En novembre 2016, un centre humanitaire avait ouvert près de la Porte de la Chapelle. Destiné à l'accueil de migrants, ce centre est depuis saturé par le nombre de demandeurs.