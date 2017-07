Les conséquences du plan Hulot pour l'industrie automobile

publié le 07/07/2017 à 08:17

Nos enfants connaîtront-ils les voitures essence et diesel ? Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé jeudi 6 juillet que plus aucun véhicule circulant au moyen de ces carburants ne serait vendu en France d'ici 2040 - c'est-à-dire en à peine une génération. Les constructeurs automobiles français se disent prêts à relever le défi mais ils comptent sur l'État pour soutenir cette mutation, en aidant par exemple au déploiement de prises de recharge pour véhicules électriques.



"2040 est une date qui paraît plus prudente et plus réaliste en apparence que l'objectif que se fixe la Norvège en 2025, par exemple, concède sur RTL Laurent Meillaud, expert en technologies automobiles. Techniquement, ce serait possible. maintenant, ce qu'il faut bien voir c'est qu'un constructeur comme Toyota, qui annonce qu'en 2050 il va réduire de 90% ses émissions de CO2, dit dans le même temps qu'il y aura encore des moteurs classiques".