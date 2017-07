publié le 07/07/2017 à 05:20

Témoin clé de l'affaire Grégory en 1984, Murielle Bolle, mise en examen la semaine dernière pour enlèvement suivi de mort, a entamé une grève de la faim jeudi 6 juillet à la mi-journée. Elle souhaite ainsi "dire son innocence" et "protester contre son placement en détention". Placée à l'isolement, Murielle Bolle dit "vivre un calvaire". Selon son avocat, Me Christophe Ballorin, cette femme de 48 ans "est très abattue" et a des "pensées suicidaires". Il a précisé à l'AFP qu'elle subissait "des insultes, des cris de haines, des menaces de mort".



Le maintien en détention de Murielle Bolle a été décidé mardi 4 juillet par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon (Côte-d'Or). Un autre de ses avocats, Jean-Paul Teissonière, avait alors déjà alerté sur les menaces dont sa cliente était l'objet de la part d'autres détenues de la maison d'arrêt, estimant qu'elle serait "en danger" si sa détention devait trop se prolonger. Murielle Bolle avait 15 ans au moment des faits et avait accusé Bernard Laroche du rapt du garçon de quatre ans retrouvé mort dans la Vologne, peu après sa mort, avant de se rétracter.

Nouveau témoignage émanant d'un cousin

Plus de 32 ans après ce changement de version, les enquêteurs pensent que la clé du mystère de cette affaire réside dans les raisons de sa rétractation éclair. Selon l'accusation, qui se base notamment sur un nouveau témoignage émanant d'un cousin, l'adolescente aurait été violentée par sa famille le soir du 5 novembre 1984, après l'inculpation de Laroche, ce qui serait à l'origine de sa volte-face.