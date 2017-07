publié le 07/07/2017 à 08:02

Nicolas Hulot superstar ! Le ministre de la Transition écologique a présenté jeudi 6 juillet son "Plan climat et un sondage Elabe le place numéro un des personnalités avec 61% d'image positive. Cela fait un bon bout de temps que Nicolas Hulot marche sur l'eau. Il vient de battre un nouveau record de popularité dans cette enquête pour le journal Les Échos*. Il est non seulement plébiscité par les sympathisants de la République En Marche et du MoDem mais aussi par les sympathisants de gauche devant Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon qui, pourtant, avaient mis l'écologie au cœur de leur campagne. Il arrive en quatrième position avec 58% d'images positives chez les électeurs de droite et 49% chez ceux du Front national.



Autant dire qu'il fait presque l'unanimité. Et rien ne semble entamer son crédit pour l'instant. Ni le Canard Enchaîné, qui s'est déjà intéressé à son cas en posant la question de ses revenus florissants tirés de sa société de conseil ou encore des liens entre sa fondation et de grandes entreprises, comme EDF ou Véolia, ni même son "Plan climat" qui, s'il fixe des objectifs clairs, reste assez lointain et imprécis - on n'en sait pas plus sur les fermetures de centrales ni sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Et pourtant, rien ne semble se mettre en travers de sa route. C'est comme s'il dégageait naturellement de la confiance.



*Enquête réalisée en ligne les 4 et 5 juillet auprès de 999 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.