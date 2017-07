publié le 07/07/2017 à 07:43

Les automobilistes devront peut-être prendre leur mal en patience avant de pleinement profiter des vacances. Alors que les vacances estivales démarrent officiellement ce vendredi 7 juillet au soir, de nombreux vacanciers se croiseront sur les routes dès ce weekend en direction du sud de la France.



Les premières difficultés interviendront dès ce vendredi. Bison Futé hisse ainsi le drapeau orange sur l'ensemble du territoire et même rouge en Île-de-France dans le sens des départs. Le lendemain, toutes les routes devraient être prises d'assaut par les vacanciers avec des voyants rouge partout en France en direction du sud de la France. À l'inverse, dans le sens des retours, tous les feux sont au vert sur l'ensemble du week-end.

Pour les personnes ayant l'opportunité de le faire, un départ le dimanche est peut-être la garantie d'avoir un voyage beaucoup plus aisé. Bison Futé évoque une circulation habituelle sur la majorité du territoire alors que seule la région Rhône-Alpes-Auvergne est classée en orange.



Les conseils de Bison Futé

Vendredi 7 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12 heures

Évitez de quitter les grandes métropoles, entre 16 heures et 20 heures

Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10 heures à 19 heures

L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 12 heures et 20 heures



Samedi 8 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6 heures

Évitez l’autoroute A11 entre Angers et Nantes, de 7 heures à 16 heures

Évitez l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers, de 7 heures à 16 heures et de Poitiers jusqu’à Bordeaux, entre 9 heures et 15 heures

Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 6 heures à 16 heures

Évitez les autoroutes A8 et A52 vers Aix-en-Provence, entre 10 heures et 13 heures

Évitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Narbonne, de 8 heures à 11 heures

Évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 9 heures à 12 heures

L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 11 heures et 14 heures





Dimanche 9 juillet :

Évitez l’autoroute A10 entre Paris et Orléans, de 9 heures à 12 heures

Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9 heures à 18 heures

Les prévisions de Bison Futé pour le weekend du 7 au 10 juillet 2017 Crédit : Capture d'écran / Bison Futé