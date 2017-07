publié le 06/07/2017 à 17:36

Le Français Perrig Quéméneur (Direct Énergie), le Norvégien Vegard Laengen (UAE Emirates) et le Belge Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) ont eu beau jeter toutes leurs forces dans la bataille, résister jusqu'à 3 km de l'arrivée, la 6e étape de de Tour 2017 s'est bel et bien terminée par un sprint à Troyes, le 3e depuis le départ de Düsseldorf. Et pour la 2e fois, le plus fort a été l'Allemand Marcel Kittel (Quick-Step), lancé sur la gauche de la droite alors que le Français Arnaud Démare (FDJ) s'enfermait sur la droite entre un autre Allemand, André Greipel (Lotto-Soudal) et les barrière.



Comme à Liège, l'actuel porteur du maillot vert, vainqueur de sa première étape sur le Tour à Vittel, doit donc se contenter de la 2e place. Pour Kittel, 29 ans, il s'agit du 11e succès sur la Grande Boucle après quatre en 2013 et 2014 et une en 2016. Au terme de cette étape de transition en direction du Jura puis des Alpes, où la lutte entre les grands leaders reprendra, aucun changement significatif n'est à signaler au classement général, ni même au classement de la montagne.

Sprint surpuissant de @marcelkittel pour une 11e victoire sur le Tour / Great sprint from Kittel to take his 11th victory! #TDF2017 pic.twitter.com/P2Marrejnb — Le Tour de France (@LeTour) 6 juillet 2017

Deux points seulement étaient en jeu au départ de Vierzon au long des 216 km de course. À l'initiative de l'échappée du jour, Quéméneur les a empoché au sommet des deux côtes de 4e catégorie. Bon pour le moral mais évidemment insuffisant pour déloger l'Italien Fabio Aru (10 points) de la tunique blanche à pois rouges. Insuffisante également, l'avance du trio de tête sur le peloton pour espérer un succès dans la préfecture de l'Aube : jamais plus de quatre minutes. Cela n'empêchera pas d'autres courageux de se lancer vendredi 7 juillet vers Nuits-Saint-Georges.

Le top 10 de l'étape / Stage 10 classification #TDF2017 pic.twitter.com/geZkbbIZW8 — Le Tour de France (@LeTour) 6 juillet 2017

Pas de changement au classement général / No change for the GC #TDF2017 pic.twitter.com/X2CMiKU4XA — Le Tour de France (@LeTour) 6 juillet 2017