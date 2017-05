publié le 19/05/2017 à 08:10

Bernard Cazeneuve n'est plus ministre depuis mercredi et fait désormais campagne pour la victoire de la gauche aux prochaines élections législatives. L'ancien premier ministre a estimé que "notre pays a besoin de gauche" et a appelé à élire des députés de gauche pour préserver le "bilan" de François Hollande et faire "réussir" la présidence Macron.



"Pour le faire réussir, il faut lui donner une gauche de gouvernement, responsable, pragmatique, convaincue, attachée à ses convictions, soucieuse de l'intérêt général, pour ne pas le laisser seul avec ceux dont on connaît la politique parce que nous l'avons éprouvée", a expliqué Bernard Cazeneuve, lors d'un meeting régional pour les législatives dans l'Aude.

Ce dernier s'en est pris à Gérald Darmanin récemment nommé ministre de l'Action et des Comptes publics. "Lorsque je vois que l'on met la fonction publique et la Sécurité sociale dans le giron d'un ministre du Budget" dans l'opposition pendant cinq ans, "je dis que si vous ne mettez pas des députés de gauche à l'Assemblée alors je ne garantis pas que l'on pourra assurer la défense des services publics", a-t-il estimé.

À écouter également dans ce journal

- Les candidats aux législatives ont jusqu'à minuit pour déposer leur candidature. Hier, sur TF1, Marine Le Pen a annoncé qu'elle serait finalement candidate à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais..



- Nicolas Hulot, nouveau ministre de la Transition écologique, a confirmé sur France 2 l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire d'ici à 2025 et l'engagement de fermer la centrale de Fessenheim. Sur le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, "il existe d'autres alternatives, la médiation qui va démarrer probablement en fera la démonstration", a-t-il estimé.



- Le nouveau garde des Sceaux François Bayrou est mis en examen depuis novembre 2016 pour "diffamation publique". La date de son procès doit être fixée ce vendredi 19 mai à 14 heures devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris.



- Les syndicats de l'usine GM&S, menacée de liquidation, seront reçus aujourd'hui à Bercy par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.



- Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au Mali pour rencontrer les soldats français de l'opération Barkhane, présents au Mali depuis août 2014.



- Donald Trump s'envole pour son premier voyage à l'étranger, de l'Arabie Saoudite à la Sicile, plus fragilisé que jamais après les révélations du New York Times et du Washington Post. Le président américain a estimé être victime d'une "chasse aux sorcières".



- Les Iraniens votent aujourd'hui pour élire leur président. Ces élections prennent la forme d'un référendum sur la poursuite de l'ouverture du pays à l'international. L'actuel président, Hassan Rohani, est opposé à son rival conservateur Ebrahim Raisi.



- La Grèce a adopté de nouvelles mesures de rigueur de près de 5 milliards d'euros pour obtenir une nouvelle tranche d'aide international.



- Bernard Tapie a été définitivement condamné à rembourser les 404 millions d'euros accordés en 2008 par un tribunal arbitral pour régler son litige avec le Crédit lyonnais sur la vente d'Adidas.