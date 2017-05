VIDÉO - Édouard Philippe salue le "parcours exceptionnel" de Bernard Cazeneuve

publié le 15/05/2017 à 17:54

C'est une passation de pouvoir pleine de respect à laquelle ont assisté les Français. Lundi 15 mai, Édouard Philippe, désigné par Emmanuel Macron, est venu remplacer Bernard Cazeneuve à Matignon. Le nouveau premier ministre et l'ancien ont tous les deux tenu des discours côte-à-côte, face à une cour de l'hôtel du VIIe arrondissement pleine. Les deux hommes, pourtant adversaires politiques, se sont adressé de nombreux compliments. Le député-maire LR du Havre a commencé par saluer le parcours ministériel "assez exceptionnel" de son prédécesseur.



"Ces cinq dernières années, vous avez souhaité servir l'État. Vous l'avez fait avec votre style, dont je ne sais pas s'il est normand mais dont je sais qu'il est emprunt d'une élégance constante, d'un sérieux attentif, d'un sens de l'humour, comme forme de politesse de l'esprit, et d'un sens de l'État qui constitue un exemple pour tous, et qui a impressionné", poursuit alors l'élu de droite. Il rappelle, comme l'a fait Bernard Cazeneuve avant lui, que les deux hommes se connaissent d'avant, tous deux maires de villes "normandes et portuaires".



Nous savons que l’intérêt général doit guider l'engagement des élus, de l'État, des citoyens Édouard Philippe Partager la citation





"J'était heureux, alors même que j'étais député de l'opposition, de voir qu'on vous confiait les clefs de la République, complimente encore Édouard Philippe. Je suis moi-même un homme de droite et pourtant, comme vous, je sais que nous avons, l'un pour l'autre, de l'estime. Nous savons que l’intérêt général doit guider l'engagement des élus, de l'État, des citoyens."

Après avoir cité les figures politiques comme des "exemples", à l'instar d'Alain Juppé, d'Antoine Rufenacht - ancien maire du Havre - et ses références telles que Léon Blum, Pierre Mendès France, le général De Gaulle et Clemenceau, il remercie le personnel présent avant de conclure : "Comme on dit chez moi, au Havre, bon vent."



Avant lui, Bernard Cazeneuve avait déjà souligné leur proximité en tant que Normands, avant de remercier les policiers qu'il "emporte avec [lui] pour toujours dans [son] cœur". Et de saluer le quinquennat écoulé, les décisions "justes et bonnes" dont les résultats "commencent à faire jour". Mardi 16 mai, le secrétaire général de l'Élysée annoncera la composition du gouvernement en fin de journée.