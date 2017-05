Notre-Dames-des-Landes, nucléaire... Les dossiers chauds de Nicolas Hulot

publié le 19/05/2017 à 06:59

Premier sujet sensible : Notre-Dame-des-Landes. Si Nicolas Hulot est au gouvernement, c'est qu'il a "obtenu une assurance", dit son entourage, que l'aéroport finalement ne se fasse pas et que l'actuel soit agrandi, comme l'avait préconisé un rapport remis à Ségolène Royal. Problème : il y a eu cette consultation des habitants de Loire-Atlantique, qui ont voté largement pour la construction. Il y a plusieurs pistes, comme refaire un référendum, mais national. Après tout, l'aéroport doit être financé par tous les contribuables français. À l'échelle du pays, le "non" pourrait l'emporter.



Sur le nucléaire, Emmanuel Macron a promis qu'il maintiendrait l'objectif de réduire la part à 50% en 2025. 50%, ça devrait aller. Mais c'est le calendrier qui risque de moins plaire à Nicolas Hulot. La date de 2025 pourrait être repoussée. Car il faudra fermer un tiers des réacteurs français en huit ans. Emmanuel Macron trouverait le délais un peu court.

Blocage en vue sur les centrales à charbon

Autre dossier complexe : la fermeture des dernières centrales à charbon qui restent en France. Le Président a été clair, il le fera sous son mandat. Le souci cette fois, c'est Edouard Philippe. Car il y en une au Havre, la ville du Premier ministre qui a toujours été contre la fermeture. Il faudra donc trouver une solution pour reclasser le personnel.

Il y a ensuite des sujets qui seront beaucoup plus faciles : donner un vrai coup d’accélérateur à l'économie circulaire et au recyclage des déchets et aux énergies renouvelables. Là, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot sont parfaitement en phase : ce sont des secteurs qui créent des emplois.