États-Unis : Roger Ailes, le fondateur très influent de Fox News, est mort

publié le 19/05/2017 à 06:41

Le fondateur de Fox News, Roger Ailes, est mort. C'est la chaîne elle-même qui a annoncé jeudi 18 mai le décès de son ancien patron emblématique. Quand l’information est tombée, toutes les grandes chaînes ont interrompu leurs programmes pour des flashs spéciaux. Sur Fox News, l'une des présentatrices pleurait. Une autre disait que Roger Ailes avait certainement "sauvé l'Amérique". Et à chaud, sur une chaîne rivale, l'un des présentateurs a eu une formule très juste : "Les deux hommes qui ont le plus changé la culture américaine ces vingt dernières années s'appellent Steve Jobs et Roger Ailes". Vous voyez, il a marqué le pays autant que le fondateur d'Apple.



Pour comprendre le rôle majeur qu'a joué Roger Ailes dans la télévision et la politique, il faut remonter aux années 60. L'homme a 25 ans à peine. Il travaille dans une émission de variété quotidienne. Il a commencé comme assistant, à la base. Il est devenu en quelques années le producteur tout puissant. L'émission se tourne en province, loin de New York ou Los Angeles, mais il en fait un rendez vous incontournable, tout le monde y vient. Y compris Richard Nixon, ancien vice-président, qui a perdu la présidentielle en 1960 contre JFK, notamment parce qu'il ne passait pas bien à la télé.

Il a inspiré Donald Trump

Et là le jeune Roger Ailes, le prend à part, et lui explique tout ce qu’il devrait changer pour être président, que tout se jouera désormais à la télévision. Nixon l'embauche pour réaliser des clips de campagne au ton angoissant, dont Trump s'est d’ailleurs inspiré l'an passé. Et pendant presque trente ans, Ailes va travailler comme consultant politique, pour Reagan et pour Bush père. Il a même été sollicité par Jacques Chirac en France après sa défaite de 1988.

Ici il a peu à peu changé l’image des républicains, conservateurs bon chic bon genre, pour leur donner une dimension plus populaire, plus populiste disent ses détracteurs. Sa victoire ultime, c’est l’élection de Trump, un de ses vieux amis, il a été conseiller de sa campagne dans les derniers mois avant l’élection.