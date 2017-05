publié le 19/05/2017 à 06:00

Et la semaine continue d'être chargée pour Emmanuel Macron. Nomination du premier ministre, du gouvernement, Conseil des ministres... et maintenant la photo de famille. Le président de la République a posé avec ses 22 ministres. Le jeudi 18 mai a aussi marqué la première prise de parole de Christophe Castaner, en tant que porte-parole du gouvernement.





Les présidents russe Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron ont eu leur tout premier entretien téléphonique et sont convenus, selon le Kremlin, de "développer les relations traditionnellement amicales" entre les deux pays. Ils entendent également "travailler ensemble sur des questions d'actualités internationales et régionales, y compris la lutte contre le terrorisme", a indiqué le Kremlin dans un communiqué. C'est Vladimir "Vladimir Poutine qui a appelé Emmanuel Macron", investi président de la République dimanche, a précisé à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Jeudi ou vendredi 19 mai : déplacement au Mali

Emmanuel Macron devrait se rendre au Mali auprès des troupes françaises, "jeudi ou vendredi 18 et 19 mai", selon son entourage. Le nouveau chef de l'État avait annoncé dès son élection qu'il effectuerait rapidement une visite auprès des troupes françaises engagées sur une opération extérieure. Le Président qui a remonté l'avenue des Champs-Élysées dimanche après la passation de pouvoirs à bord d'un "command car", s'était aussi rendu auprès de soldats grièvement blessés à l'hôpital militaire Percy à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Il s'était notamment entretenu avec deux soldats blessés au Mali.

La force Barkhane mobilise 4.000 soldats français dans cinq pays du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie) pour lutter contre le terrorisme. Les jihadistes ont été en grande partie chassés du nord du Mali par l'intervention française Serval en 2013. Mais des zones entières du pays échappent toujours au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix, censé isoler définitivement les jihadistes.

Jeudi 25 mai : sommet de l'OTAN à Bruxelles

Emmanuel Macron et Donald Trump auront un "long déjeuner" le 25 mai à Bruxelles. Les deux hommes, qui ont beaucoup en commun selon la Maison Blanche, pourront "comparer leurs points de vue" au cours de cette rencontre, en marge du sommet de l'OTAN, a ajouté le haut responsable. La Maison Blanche estime qu'en dépit des rumeurs selon lesquelles Donald Trump aurait préféré une victoire de la dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen, le jeune président de 39 ans et son homologue américain de 70 ans ne seraient pas des alliés aussi éloignés qu'on pourrait le croire.



"Ce sont deux des dirigeants les plus nouveaux sur la scène internationale", a ainsi affirmé le haut responsable selon lequel l'appel téléphonique récent entre les deux hommes se serait très bien passé. "Donald Trump a été très impressionné par Emmanuel Macron", a précisé ce membre de la Maison Blanche, sous le sceau de l'anonymat. Le président américain a été impressionné par le score électoral d'Emmanuel Macron, élu avec 66,1% des voix le 7 mai. "Cela a clairement été une très belle victoire électorale", et même si les deux hommes ne partagent pas forcément les mêmes idées, ils sont tous deux "des outsiders, qui transcendent les barrières politiques traditionnelles", a-t-il ajouté.

Vendredi 26 et samedi 27 mai : sommet du G7 en Sicile

À cette occasion, les ministres des Finances du G7 ont promis de renforcer la cybersécurité lors d'une réunion tenue à Bari (sud-est de l'Italie) en pleine cyberattaque mondiale, au cours de laquelle ils ont réussi à briser un peu la glace avec les États-Unis. La discussion des ministres et des gouverneurs des banques centrales du G7 est intervenue précisément au moment où une partie de la planète était victime d'une série de cyberattaques, qui ont sérieusement perturbé les hôpitaux britanniques ou paralysé des usines automobiles du groupe Renault en France.



Ces attaques sont un "rappel de l'importance de la cybersécurité et de la nécessité de se concentrer sur ce problème", a indiqué samedi devant la presse le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Son homologue italien, Pier Carlo Padoan, hôte de cette réunion, s'est même autorisé à plaisanter en affirmant s'être concerté avec les auteurs de ces attaques pour prouver l'importance du sujet à l'agenda de ce G7.

Plus sérieusement, le gouverneur de la Banque d'Italie, Ignazio Visco, a assuré de son côté qu'elles n'avaient pas affecté le sytème financier international.