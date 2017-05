Gouvernement Macron : l'équation économique qui attend Bruno Le Maire

et Loïc Farge

publié le 18/05/2017 à 07:40

Bruno Le Maire a été nommé ministre de l'Économie du premier gouvernement d'Édouard Philippe. L'équation qui l'attend est une équation dont les paramètres sont très volatiles, mais qui doit trouver très vite des solutions. Le nouveau locataire de Bercy doit en priorité ne rien faire qui étoufferait la petite étincelle qui chauffe depuis quelques mois l'économie française. Il devra ensuite, très vite, lui donner plus de volume pour relancer la machine, et enfin colmater et réparer les failles qui la fragilisent.