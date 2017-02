REPLAY - "Le gouvernement ne doit pas laisser s'exprimer la violence", a déclaré Fillon depuis La Réunion.

> Le journal de 7h30 : après les violences de Bobigny, Fillon tacle le gouvernement Crédit Image : RTL Télécharger

Après les violences observées à Bobigny (Seine-Saint-Denis), samedi 11 février, c'est au tour d'Argenteuil (Val d'Oise) de s'embraser dimanche. En déplacement à La Réunion, François Fillon a pointé "la responsabilité de gouvernement" après les violences à Bobigny, une semaine après l'agression du jeune Théo par quatre policiers lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois.



"Pourquoi le ministre de l'Intérieur a-t-il autorisé" la manifestation de Bobigny "alors que les risques de violence étaient évidents ?", s'est interrogé le candidat Les Républicains, s'étonnant du "silence" de Bruno Le Roux. "Toute la vérité" doit être faite sur les circonstances de l'interpellation de Théo le 2 février, mais "le gouvernement ne doit pas laisser s'exprimer la violence dont les premières victimes sont toujours les habitants des banlieues", a ajouté l'ancien Premier ministre, ciblant l'exécutif alors que sa campagne est plombée par le "Penelopegate".

À écouter également dans ce journal :

- Argenteuil : onze personnes, dont huit mineurs, ont été interpellées dimanche à Argenteuil après des heurts avec les forces de l'ordre, l'incendie d'un véhicule et le caillassage d'un bus, a indiqué la préfecture du Val-d'Oise.



- Grammy Awards : Adele a triomphé dimanche 12 février en emportant cinq récompenses, dont celle du meilleur album, du meilleur enregistrement et de la meilleure chanson pour Hello.



- Mexique : En pleine crise diplomatique entre Mexico et Washington, des milliers de Mexicains manifestaient dimanche contre le président américain Donald Trump et son projet de construire un mur à la frontière.



- Grippe aviaire : la Confédération paysanne d'Occitanie a remis dimanche une lettre au préfet de région à Toulouse, dans laquelle elle demande la limitation des abattages préventifs autour des foyers de grippe aviaire et la remise "à plat du fonctionnement de la filière".



- Espagne : Le chef du parti espagnol Podemos Pablo Iglesias a renforcé dimanche sa mainmise sur cette formation de gauche radicale après avoir été plébiscité par les militants qui ont validé sa ligne dure face à l'establishment.



- Toulouse : Deux avions, un d'EasyJet et un d'Air France, en provenance de Paris et à destination de Toulouse-Blagnac, ont été déroutés vers Montpellier et Bordeaux, dimanche, en raison de fortes rafales de vent, a-t-on appris auprès des compagnies aériennes.



- Al Jarreau, légendaire chanteur américain de jazz récompensé sept fois par les Grammy Awards, est décédé dimanche à l'âge de 76 ans, a annoncé son manager.