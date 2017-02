publié le 13/02/2017 à 07:43

La cérémonie des Grammy Awards s'est déroulée dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février 2017. Présentée par l'animateur James Corden, la cérémonie a enflammé le Staples Center de Los Angeles, comme d'habitude. Cette édition 2017 a été marquée par le sacre d'Adele, qui repart avec 5 statuettes, dont les 2 plus prestigieuses : Album de l'année pour 25 et Meilleure chanson de l'année Hello. David Bowie a aussi été largement récompensé, à titre posthume, également avec 5 prix, dont Meilleure chanson rock pour Blackstar.



Beyoncé a quant à elle été la grande perdante de la soirée. Sur ses 9 nominations, un record, la popstar ne repart qu'avec deux trophées, dont l'Album de musiques urbaines pour Lemonade. Mais elle aura marqué la soirée en livrant une prestation hallucinante, habillée en madone dorée.

Le rappeur Chance The Rapper a été l'une des autres stars de la soirée, gagnant le Grammy de la Révélation de l'année, et celui du Meilleur album de rap pour Coloring Book. Le Grammy du Meilleur album rock a lui été remis à Cage The Elephant pour Tell Me I'm Pretty. Une catégorie dans laquelle le groupe de metal français Gojira était aussi nommé. Enfin, Solange, sœur de Beyoncé, a remporté le premier Grammy de sa carrière pour sa chanson Cranes In The Sky, dans la catégorie Meilleure performance R&B.



Découvrez le palmarès dans les principale catégories :

Album de l'année : Adele, 25

Meilleur enregistrement : Adele, Hello

Meilleure chanson : Adele, Hello

Artiste révélation de l'année : Chance The Rapper

Meilleur album de rap : Chance The Rapper, Coloring Book

Meilleure performance solo pop : Adele, Hello

Meilleur album vocal solo de pop : Adele, 25

Meilleur album rock : Cage The Elephant, Tell Me I'm Pretty

Meilleur album de musique dance/électro : Flume, Skin

Meilleur album de musique alternative : David Bowie, Blackstar

Meilleure performance R&B : Solange avec Cranes In The Sky

Meilleur album urbain contemporain : Beyoncé, Lemonade

Meilleur album R&B : Lalah Hathaway, Lalah Hathaway Live

Meilleur album country : Sturgill Simpson, A Sailor's Guide to Earth

Meilleur album de jazz vocal : Gregory Porter, Take Me To The Alley

Meilleure performance rock : Alabama Shakes, Don't Wanna Fight

Meillleure performance rap : Chance The Rapper featuring Lil Wayne & 2 Chainz, No Problem

Meilleure vidéo musicale : Beyoncé, Formation

Meilleure comédie musicale : The Color Purple