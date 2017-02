Certains internautes ont cru avoir retrouvé le policier mis en examen pour viol après l'interpellation de Théo. Face aux menaces sur les réseaux sociaux, la police nationale a démenti les rumeurs.

Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP Des policiers à Aulnay-sous-Bois, le 6 février 2017

par Olivier Boy , Claire Gaveau publié le 10/02/2017 à 17:14

Encore une fois, attention aux informations non vérifiées sur les réseaux sociaux. Selon certaines rumeurs persistantes, le policier d'Aulnay-sous-Bois, que le jeune Théo accuse d'agression sexuelle avec sa matraque lors d'une interpellation, aurait été identifié. En effet, le nom de Marc-Antoine Coppin circule en boucle sur la toile, de même que sa photo et celle de sa femme.



Mais il n'en est rien. Sur son compte Twitter, la police nationale a rapidement voulu couper court aux rumeurs : "Aucun des mis en examen à Aulnay ne s'appelle Marc-Antoine Coppin. Une enquête judiciaire est en cours. Faites preuve de mesure sur les CRS". Une confusion possible alors que l'article Le Parisien donnait les prénoms des policiers dans un article daté du 9 février.



Une menace prise au sérieux par les forces de l'ordre. Dans un second tweet, la police nationale a ainsi rappelé "l'appel à la violence sur les réseaux sociaux est répréhensible".

Aucun des mis en examen à #Aulnay ne s'appelle Marc Antoine Coppin. Une enquête judiciaire est en cours. Faites preuve de mesure sur les #RS — Police Nationale (@PoliceNationale) 10 février 2017

Face aux menaces grandissantes sur la toile, Marc-Antoine Coppin (le vrai) a été contraint de fermer tous ses comptes et a disparu à l'heure actuelle des réseaux sociaux. Ce dernier ne cessait de se faire insulter. Sa femme n'a pas été épargnée par les internautes avec des messages rappelant la violence des faits dans la ville de Seine-Saint-Denis : "Femme de violeur". Face aux insultes et à cette menace, ce dernier a décidé de porter plainte. Des comportements que la police nationale ne veut pas laisser passer.