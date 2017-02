Le mur anti-migrants de Trump menace le papillon monarque

Le mur anti-immigration que veut construire Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique pourrait mettre en péril un papillon.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 13/02/2017 à 07:28

Le monarque est un grand papillon aux ailes oranges et noires. C'est le papillon préféré des Américains, car il les intrigue. C'est un papillon est migrateur comme les oiseaux. Il parcourt chaque année 4.000 kilomètres entre le Canada et le Mexique. Cela se passe sur plusieurs générations. Un papillon commence, se reproduit, son petit continue, se reproduit, et ainsi de suite. Ils sont des millions comme ça à faire le chemin grâce à une boussole magnétique pour se repérer.



Ce papillon est menacé : 90% ont déjà disparu, à cause des pesticides et de la destruction des forêts. Et pourtant, comme les abeilles, il a un rôle énorme. Il pollinise les cultures, les arbres fruitiers sur son passage. Les trois pays (Mexique, États-Unis, Canada) ont créé, pour le sauver, une sorte de couloir aérien sécurisé, sans pesticides. Ma ça c'était du temps de Barack Obama. Donald Trump, lui, veut construire un mur pour empêcher les Mexicains de rentrer aux États-Unis. Les papillons pourraient, eux aussi, y laisser leurs ailes. Le mur risque de perturber les repères naturels qu'ils utilisent pour migrer.



Cela pourrait toucher d'autres espèces, celles qui vivent toute l'année dans la région frontalière. Couper en deux leur territoire va rendre leur reproduction plus difficile et appauvrir leur génétique. Les plus impactés seraient les jaguars, les ours noirs et les chouettes tachetées. Voilà pourquoi les défenseurs de l’environnement espèrent que ce projet pharaonique, à 25 milliards de dollars, ne se fera jamais.