Comme les avocats de François Fillon le craignaient, le calendrier judiciaire de leur client devrait s'immisce définitivement dans la campagne présidentielle. Selon nos confrères du Journal du dimanche, le Parquet national financier serait enclin à poursuivre le candidat de la droite et du centre. Le pire des scénarios pour François Fillon, qui poursuit son déplacement sur l'île de la Réunion.



Lui, qui pensait certainement souffler quelques jours sous le soleil réunionnais, à plus de 9.000 kilomètres de la métropole, doit bien se résoudre à faire avec les affaires ce dimanche 12 février encore, avec cet accueil en demi-teinte. Un concert de casseroles l'attendait alors qu'il visitait le sud-ouest de l'île, avant la messe, à laquelle il assiste, certains habitants ne cachaient pas leur colère. "Quand on voit nos hommes politiques qui se servent de l'Église pour dire qu'ils sont des gens bien, c'est fou", lâche l'une d'elles.

Installé discrètement au huitième rang de la petite église de Saint-Gilles-les-Bains, il a suivi attentivement la messe. Au menu : la colère, l'adultère, le respect de la loi et le pardon. Un coup du hasard sans doute. Encouragé longuement par les fidèles à la sortie de la messe, François Fillon participera ce midi à un pique-nique avec les militants, suivi d'un meeting. L'occasion d'affirmer une nouvelle fois qu'il compte bien contre vents et marrées s'accrocher le plus longtemps possible.