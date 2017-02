Un vol EasyJet devant rallier Paris à Toulouse avec 180 passagers à bord, dimanche 5 février, a failli se crasher par deux fois lors de atterrissage à Toulouse.

Crédit : AFP / FABRICE COFFRINI La compagnie lowcost EasyJet (image d'illustration)

par Félix Roudaut publié le 08/02/2017 à 04:41

Le drame a été évité de justesse. Les 180 passagers à bord d'un Airbus de la compagnie EasyJet, devant rallier Paris à Toulouse dimanche 5 février, ont connu un vol pour le moins mouvementé. Secoué pendant toute la durée du trajet par les vents violents engendrés par la tempête Marcel, l'appareil a eu le plus grand mal à se poser sur le tarmac de l'Aéroport de Toulouse-Blagnac. Le pilote s'y essaye une première fois. Mais "à quelques mètres du sol, il a remis les gaz à fond pour redécoller", relate à La Dépêche Angel, un passager qui "se serait cru dans le Space Mountain de Eurodisney".



Le pire reste encore à venir. Quelques instants après la tentative manquée, le pilote réessaye. Cette fois-ci, le train d'atterrissage percute "très brutalement le sol et le pilote a de nouveau remis les gaz", poursuit Angel. Le crash à peine évité, le pilote s'adresse à des passagers pris de panique, leur expliquant que l'avion est dérouté vers Montpellier, où il atterrit enfin vers 18 heures, plus d'un heure après l'incident toulousain.

EasyJet avait donné des ordres au personnel de ne pas nous laisser sortir Angel, passager du vol

Rassurés d'avoir atteint le plancher des vaches après tant de péripéties, les occupants de l'Airbus ne pensent qu'à une chose : sortir de l'avion. C'était sans compter la directive d'EasyJet, intimant au personnel de bord et aux passagers de rester dans l'Airbus jusqu'à nouvel ordre. "EasyJet avait donné des ordres au personnel de ne pas nous laisser sortir et intimait le pilote de redécoller immédiatement pour réessayer de se poser à Toulouse", assure Angel dans les colonnes du quotidien régional. Mais face à des vents qui soufflent encore à 130 km/h, le pilote refuse redécoller.



Les passagers quitteront finalement l'appareil à 20h15, deux heures après l’atterrissage, dans une ville où il n'avaient pas prévu de se rendre. "Avec 3 autres passagers, nous avons décidé de partager les frais d'une voiture de location et nous sommes arrivés par nos propres moyens à 22 heures à Blagnac, avec plus de cinq heures de retard", explique Angel, outragé par une compagnie qui "n'avait rien anticipé. Pas d'eau, pas d'en-cas, et surtout pas de bus pour rejoindre Toulouse".



Dans un communiqué, la compagnie low-cost s'est excusée de ne pas avoir "pu mettre en place de convois" pour les 180 passagers. EasyJet précise que ses clients pourront adresser une réclamation à ce sujet.