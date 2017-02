publié le 12/02/2017 à 08:30

Deux mois après s'être indignée devant l'ampleur de la crise à Alep, en Syrie, la famille Latrèche revient cette semaine sur l'affaire Théo. Le jeune homme de 22 ans a été gravement blessé après une violente interpellation policière à Aulnay-sous-Bois le 3 février. Un des quatre policiers, présents ce jour-là, a été mis en examen pour viol à la matraque. Depuis, les nuits sont jalonnées de violences urbaines dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, malgré l'appel au calme de Théo et de sa famille.



Jamila, assistante maternelle, ne digère pas le comportement des policiers. "Il faut voir comment ils font, on habite sur Nanterre, on voit un peu la police quand elle débarque et qu'elle fait des arrestations, c'est vraiment très dur", décrit-elle. Son mari est sidéré devant la dégradation des relations entre les banlieues et la police. "À l'époque (...) la police ne réagissait pas comme ça, elle prenait le temps de s'arrêter, de discuter un peu. On a même joué au foot avec les flics."

L'une des images fortes de la semaine est la visite de François Hollande au chevet de Théo. Une opération de "communication" qui n'est pas du goût de la famille Latrèche. "C'est une mise en scène", scande Jamila. Son mari félicite Benoît Hamon, son favori pour la présidentielle, d'avoir condamné la violence de cette interpellation. Soumeya, la fille du couple, attend "des choses concrètes" pour croire les bonnes intentions du candidat socialiste. "Qu'ils mettent des caméras sur les voitures de patrouille."



