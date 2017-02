publié le 13/02/2017 à 01:00

Il y a des cérémonies qui suscitent l'enthousiasme général : les Grammy Awards en font partie. Ce 12 février le Staples Center de Los Angeles va s'enflammer pour une soirée qui s'annonce d'ors et déjà mémorable. Au programme : récompense des artistes qui ont marqué l'année, shows déments et défilé de stars. Le tout présenté par le talentueux James Corden. L'animateur du Carpool Karokee prend la place du rappeur et acteur LL Cool J aux manettes des Grammy depuis 5 ans.



Plus de 25 artistes ont confirmé leur présence pour la cérémonie la plus prestigieuse de l'industrie musicale, parmi lesquels : Beyoncé, Adele, The Weeknd, Lady Gaga, John Legend, ou encore les Daft Punk. Un hommage sera rendu aux (trop nombreux) disparus en 2016 et notamment à Prince et George Michael, à travers des performances "inoubliables", selon les organisateurs.

Du côté des nommés, Beyoncé domine la cérémonie avec ses 9 nominations et s'impose dans les catégories reines comme le titre et le clip de l'année. La chanteuse, qui vient d'annoncer être enceinte de jumeaux, devance ainsi Adele et ses cinq nominations, Drake, Justin Bieber ou Rihanna. La soirée débutera par le tapis rouge dès 1h30 (heure française) avant le début de la cérémonie à 2 heures.

Suivez minute par minute la 59e cérémonie des Grammy Awards

01h13 - Les premières célébrités arrivent au Staples Center. C'est notamment le cas d'Adele. La chanteuse fait partie des favorites de la cérémonie avec ses cinq nominations.

Adèle sur le Red Carpet des #GRAMMYs à Los Angeles dans une sublime robe signée Givenchy¿¿¿@Adele pic.twitter.com/KL8nULcHje — GossipStreetoff (@nifnifnafnaf18) 13 février 2017

01h06 - La cérémonie va débuter à 2 heures en France. On vous dit pourquoi elle s'annonce exceptionnelle juste ici.

01h04 - Avant de vivre une soirée entre remises de prix et shows qui s'annoncent déjà cultes, les stars vont faire leur arrivée sur le célèbre tapis rouge.





01h02 - James Corden, le maître de cérémonie, a tweeté quelques heures avant le début de la soirée. "Pas de pression", assure-t-il.

01h00 - Bienvenue à tous dans ce live qui s'annonce passionnant alors que les 59e Grammy Awards vont bientôt débuter au Staples Center de Los Angeles.