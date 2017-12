publié le 01/12/2017 à 06:43

L'hiver s'installe sur l'Hexagone. Les prévisions météorologiques de ce vendredi 1er décembre conduisent Météo France à placer neuf départements - la Creuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et le Var - en vigilance orange neige et verglas.



Le neuvième département, le Var, est placé en vigilance orange ce même 1er décembre, mais pour un risque d'épisode neigeux attendu plus tard dans la journée.

Météo France place neuf départements en vigilance orange neige et verglas ce vendredi 1er décembre 2017 Crédit : Capture d'écran Météo France