publié le 01/12/2017 à 22:37

C'est une affiche 100% rétro. Le visuel officiel de la Coupe du monde 2018 a été révélé dans le métro de Moscou, mardi 28 novembre. Elle semble tout droit sortie de la propagande soviétique. On y voit, en extension au centre de l'image, le mythique gardien de but de l'URSS Lev Yachine.



Maillot et short noir, sa mythique casquette vissé sur la tête, il stoppe un ancien ballon de cuir sur lequel se dessine une carte de la Russie. En arrière-plan sur fond jaune, des traits de lumière orangés émanent du ballon et un cercle vert symbolise les douze stades de la compétition.

Lier les époques

Cette affiche est l'oeuvre de l'artiste russe Igor Gurovich. Il a été choisi par la FIFA. Son travail a duré deux ans et demi. Inspiré par le street-art et la tradition constructiviste, l'artiste a confié à RTL vouloir unir la culture et le sport. Ce n'est pas la nostalgie qui l'intéressait, mais l'utilisation de références familières à tous les Russes.



Pour Sylvain Dufraisse, maître de conférence en Histoire à l'UFR STAPS de Nantes, tout est fait pour installer, comme l'espère Vladimir Poutine, une continuité entre le régime impérial, l'URSS et la Russie contemporaine : "On voit que cette affiche vise deux publics : le public russe actuel - en faisant le lien avec cette nostalgie que certains peuvent avoir à l'égard du pouvoir soviétique - mais aussi le public étranger, car Lev Yachine avait une aura internationale".

Dernier défenseur de la patrie

Lev Yachine, l'araignée noire, est une légende. Il s'agit sans doute du plus grand goal de l'histoire du football. C'est en effet le seul gardien récompensé du Ballon d'Or. C'était en 1963. À l'époque, il était un footballeur star. Il a d'ailleurs participé à quatre Coupes du monde. "Il est un footballeur au comportement modèle. Il y a aussi des footballeurs qui ont, durant la même période, eu des comportements défiant les normes promues par le régime", ajoute Sylvain Dufraisse.





Lev Yachine, 270 matchs sans encaisser le moindre but, occupait aussi un poste très symbolique, explique le spécialiste : "Gardien de but, en URSS, c'est le footballeur qu'on mettait le plus en avant. C'est celui qui symboliquement est le dernier défenseur de la patrie".



Décidément, les hommages à l'histoire du foot seront nombreux lors du mondial russe : les équipes habillées par Adidas porteront des maillots vintage rappelant leurs heures de gloire.