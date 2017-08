publié le 09/08/2017 à 18:45

"C'était une scène de film", témoigne Alexandre, encore choqué. L'automobiliste était dans son véhicule sur l'Autoroute A16 ce mercredi après-midi, lorsque des gendarmes lui ont indiqué d'arrêter sa voiture sur la voie. Alexandre a été témoin en direct de l'arrestation de l'auteur présume de l'attaque perpétrée sur six militaires à Levallois-Perret ce mercredi 9 août.



L'agresseur présumé a été interpellé sur l'autoroute A16, entre Boulogne sur Mer et Calais, à hauteur de Marquise. L'individu n'était pas armé et il a été blessé par balles lors de son arrestation. Son identité doit encore être identifiée. Sur les 6 militaires blessés, 3 ont été admis à l'hôpital Bégin, à Saint-Mandé, où ils ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et de la Ministre des Armées, Florence Parly. Les 3 autres, blessés plus grièvement, ont été dirigés vers l'hôpital Percy-Clamart. La section antiterroriste est chargée de l'enquête.

À écouter également dans ce journal

- Vienne : un adolescent de 15 ans est toujours hospitalisé après avoir été frappé par la foudre, lundi 7 août.

- Œufs contaminés à l'insecticide : 5 entreprises françaises ont reçu des lots, mais les tests menés sur différents produits se sont révélés négatifs.

- Gouvernement Édouard Philippe : les ministres sont en vacances pendant deux semaines, à partir de ce mercredi 9 août.

- Athlétisme : le Français Pierre-Ambroise Bosse va recevoir la médaille d'or après sa performance du 800 m aux Mondiaux d'athlétisme de Londres, mardi 8 août.

- La Banque de France prévoit une croissance de 0,5 % au 3e trimestre. Elle devrait ainsi augmenter au même rythme que lors des 3 derniers mois.

- Corée du Nord : le président américain Donald Trump continue de hausser le ton après les menaces de Kim Jong-Un

- La Coupe du monde de rugby chez les filles commence ce mercredi soir en Irlande.