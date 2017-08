publié le 08/08/2017 à 10:34

Sa trace a été retrouvée dans des millions d’œufs en provenance des Pays-Bas : le fipronil est un insecticide destiné à combattre les puces et les acariens qui sévissent dans les élevages de volailles. Son utilisation est interdite dans le traitement des animaux impliqués dans le chaîne alimentaire et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le classe comme "modérément toxique" pour l'Homme s'il est ingéré en grande quantité. Mais les autorités belges, premières à avoir été alertées, se veulent rassurantes : les quantités retrouvées dans les œufs néerlandais sont infimes.



La contamination viendrait de l'insecticide utilisé par l'entreprise Chickfriend, spécialisée dans l'éradication des parasites agricoles. Elle promettait d'éliminer tous les "poux rouges" des élevages de poules où ses équipes sont intervenues. Problème : l'anti-acarien administré aux bêtes était mélangé à du fipronil, produit fourni par une entreprise belge. Mais la quantité employée n'est pas assez importante pour porter atteinte à la santé des consommateurs selon un rapport de l'Agence fédérale (belge) pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) publié lundi 7 août.

"Aucun de ces échantillons analysés n’indique un danger pour la santé publique", indique le rapport de l'agence belge. "Les valeurs de seuils fixées au niveau européen sont déjà très élevées et très protectrices pour le consommateur. Tous les résultats qu'on a obtenus sont vraiment en dessous de cette valeur. On est vraiment à la limite, on détecte la présence, mais on est loin de ces valeurs seuils", explique la porte-parole de l'Afsca à la RTBF.





L'agence sanitaire belge avait été alertée dès début juin de la présence de fipronil dans certaines exploitations mais n'aurait pas informé les autres pays avant le 20 juillet pour ne pas gêner des enquêtes en cours et se retranchant derrière le "secret de l'instruction".



En France, le ministère de l'Agriculture a confirmé lundi soir que 13 lots d’œufs potentiellement concernés ont été livrés dans deux établissements de production d'aliments à base d'oeufs.